Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Team bleibt zusammen

Nach Stand der Dinge wird kein Spieler die Wohnbau Rockets verlassen. Externe Neuzugänge sind auch nicht vorgesehen.

Allerdings werden einigen bekannt Gesichter in den Kader zurückkehren. Florian Pompino wird sein Stipendium in New York beenden. Top-Scorer Dominic Doden und Leon Arnolds haben ihre Verletzungen auskuriert.

Lars Wegener war in der Vorsaison der Leitwolf in der Zweiten, rückt jetzt aber wieder in den Erstliga-Kader auf.