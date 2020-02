Titelkämpfe in Essen-Kettwig finden auf großer Bühne statt

Es war mal wieder ein Spektakel der besonderen Art. Zum 25. Mal wurde in Kettwig der „NWRV Indoor-Cup“ ausgetragen und zum vierten Mal in Folge wurden dabei auch die Deutschen Meister gekürt. Mit 100 ehrenamtlichen Helfern im Rücken wurde der Kettwiger Rudergesellschaft einmal mehr eine außerordentlich gute Organisation bescheinigt. Binnen weniger Stunden wurde die Sporthalle des THG-Gymnasiums in eine Show-Arena verwandelt, wo die rund 800 Athleten aus gut 100 Vereinen optimale Wettkampfbedingungen vorfanden.

Die begeisterten Zuschauer verwandelten die Halle in einen Hexenkessel und sorgten für eine einzigartige Atmosphäre, von der sich die Athleten anstecken ließen. Gleich zwei Weltrekorde wurden in „Deutschlands Ergo-Tempel Nummer eins“ aufgestellt, was von dem hohen Niveau dieses Events zeugt.

Die Deutschen Indoor Rowing Meisterschaften in Kettwig sind längst ein Event. Foto: Michael Gohl

Drei Bronze-Medaillen für die Essener Teilnehmer

In den nationalen Entscheidungen taten sich die Essener Rudersportler in diesem Jahr sichtlich schwer. Zwar schafften es zehn Athleten in die Finals, Medaillen gab es aber nur für Larissa Schäfer (RaB) in der offenen Klasse, Jan Philips (Kettwiger RG) bei den Leichtgewichtsruderern (17/18 Jahre) und Renato Chavez (KRG) bei den Masters (55-59 Jahre). Für alle war es am Ende die Bronzemedaille.

Aber auch die anderen Finalisten machten mit guten Zeiten auf sich aufmerksam. Die amtierende Junioren-Vizeweltmeisterin Lene Mührs (KRG) und Vize-Europameisterin der Junioren, Antonia Galland (RaB) qualifizierten sich bei den 17/18-Jährigen im schnellsten Vorlauf aller Zeiten für das Finale der besten Zehn und belegten Rang sieben bzw. neun. Leichtgewicht Lea Schneider (KRG), die Deutsche Meisterin vom 2019 bei den 15/16 Jährigen, wurde in der nächst höheren Altersklasse Fünfte. Ein großer Erfolg war auch Rang neun für die Newcomerin Julia Kocherscheidt (Werdener RC).

Nachwuchs mit starken Ergebnissen bei Landesmeisterschaften

Ebenfalls hoch zufrieden waren auch die beiden Kettwiger Paul Martin (6., 17/18 J.), Paul Rasch (7./ p.B. in der offene Klasse) sowie vom RaB Mathis Haske auf Rang zehn (Leichtgewicht A Junioren).

In den Kinderrennen und Mannschaftswettbewerben der offenen Landesmeisterschaften präsentierte der Ausrichter seinen starken Nachwuchs. Lotte Martin (14) gewann nach starkem Finish. Tino Scherrer (12) war ebenfalls nicht zu schlagen. Die 14-jährige Leichtgewichtsruderin Arisa Divivier und sowie Frida Weiler und Roman Wolf (beide 12) rundeten mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen diese beeindruckende Vorstellung des KRG-Nachwuchses ab. Mit Mia Heseding (RaB) gelang als Dritte einer weiteren Essenerin bei den 14-jährigen Leichtgewichtsruderinnen der Sprung aufs Treppchen.

Ergebnisse, Fotos und Live-Stream unter: www.indoor-cup.de