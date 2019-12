Essen. Zweitligist Tusem Essen ist aus dem Rhythmus gekommen. Gegen die Top-Teams Coburg und Gummersbach müssen die Essener wieder in die Spur finden.

Tusem Essen braucht einen freien Kopf für die Spitzenspiele

Dieses Weihnachtsfest könnte für die Zweitliga-Handballer des Tusem Essen eines der ungemütlicheren werden. Denn aktuell scheint ihnen die Luft auszugehen – ausgerechnet vor den Top-Spielen am Hallo gegen Spitzenreiter HSC Coburg am kommenden Freitag (19.30 Uhr) und den VfL Gummersbach am zweiten Weihnachtstag. Im Kampf um den Aufstieg könnte noch vor der Jahreswende eine Vorentscheidung fallen.

„Wir wissen, dass der Dezember ein super wichtiger Monat für uns ist“, sagte Rückraumspieler Carsten Ridder nach der jüngsten Niederlage in Dormagen (28:31). „Wir wollten unbedingt als Tabellenführer in die beiden Topspiele gehen.“ Durch die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen rutschte der Tusem jedoch auf Rang drei, hinter Coburg und ASV Hamm-Westfalen. Zudem hängt der ambitionierte VfL Gummersbach den Essenern im Nacken. Deswegen sagt Ridder: „Wir müssen jetzt schnell die Köpfe wieder hochkriegen. Wir haben zwei Mega-Aufgaben vor uns. Die werden uns alles abverlangen.“

Erinnerungen an das Vorjahr werden wach

In der vergangenen Saison lief es ähnlich. Im Dezember kam der Tusem ins Straucheln, verlor sogar sechs Partien in Serie. Damit war die Saison praktisch mit dem Beginn der Rückrunde gelaufen, denn der Rückstand zu den Spitzenplätzen schien uneinholbar. Nun hat sich die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert erneut eine gute Ausgangslage verspielt, könnte jedoch im direkten Vergleich einiges gutmachen. Denn sollten die Partien gewonnen werden, ist der Tusem wieder mitten drin im Kampf um Platz eins.

Im anderen Fall könnten Coburg und Hamm auf bis zu sechs Punkte wegziehen und auch Gummersbach könnte die Essener in der Tabelle überflügeln.

Die Essener Abwehr (hier Tim Zechel und Dennis Szczesny) muss wieder konsequenter arbeiten. Foto: Michael Gohl

Um diese Aufgaben zu meistern, bedarf es der Form, die die Essener zu Saisonbeginn hatten. Da spielten sie diszipliniert in der Abwehr, waren stabil und traten auf wie ein echter Spitzenreiter. Das Tempospiel im Angriff lief nahezu exzellent, die Abschlussquote war sehr solide. Nun aber lässt der Tusem zu viele Chancen ungenutzt und hält so die Gegner im Spiel. Zuletzt war’s auch gegen Dormagen, als TSV-Torhüter Sven Bartmann zum Mann des Spiels wurde.

Tusem muss wieder zielstrebiger und konsequenter werden

Der Tusem muss wieder deutlich zielstrebiger und konsequenter werden. Momentan schwächelt allerdings auch die Defensive. Zu Saisonbeginn war sie ein Prunkstück, nun ist sie doch sehr anfällig geworden. Im Derby gegen Dormagen mangelte es an Leidenschaft, Aggressivität und Konzentration. Der TSV schaffte es mit einfachen Mitteln, die gegnerische Deckung zu knacken. Dabei ist die Abwehr enorm wichtig, wenn man am Ende der Saison ganz oben stehen will. Das beweisen Gummersbach (beste Abwehr der Liga) und der HSC Coburg bislang.

Offenbar spielt beim Tusem aber auch der Kopf eine Rolle: „Ich hoffe nicht, dass es eine Kopfsache ist und viele von uns an das letzte Jahr denken. Aber man muss auch klar sagen, dass es aktuell bei uns nicht so leicht von der Hand läuft“, gibt Carsten Ridder zu. Möglicherweise kommen diese Topspiele jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Um die Wende herbeizuführen und mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen, wären Erfolge gegen die Spitzenteams wohl das beste Weihnachtsgeschenk, das sich der Tusem selbst machen kann.