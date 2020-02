Wer in der 1. Handball-Bundesliga als Aufsteiger bestehen will, der muss zuvor in der 2. Bundesliga ein echter Überflieger gewesen sein. Diese Regel mag von Ausnahmen bestätigt sein, doch häufig müssen sich die Aufsteiger recht schnell mit dem Abstieg befassen. Im Oberhaus kennen die Mannschaften keine Gnade. In dieser Saison scheint es im Unterhaus allerdings keinen echten Überflieger zu geben, stattdessen entwickelt sich ein Schneckenrennen.

Von Tabellenrang zwei auf vier abgerutscht

Von Tabellenrang zwei rutschte der Tusem Essen nach der unnötigen 31:32-Niederlage gegen die SG BBM Bietigheim auf Platz vier. Anstatt dem Spitzenreiter HSC Coburg, der selbst patzte, gefährlich nahe zu kommen, musste das Team von der Margarethenhöhe den ASV Hamm-Westfalen und den VfL Gummersbach auch noch vorbeiziehen lassen. Nicht nur das: Auch der direkte Konkurrent aus Bietigheim ist jetzt punktgleich mit dem Tusem und damit auch wieder voll drin im Kampf um den Aufstieg. Die jüngste Niederlage war daher umso schmerzhafter. In einer Liga, in der man sich eigentlich kaum Ausrutscher erlauben darf, stolpern die Spitzenteams doch recht häufig.

Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert stand sich beim Duell gegen die SG BBM Bietigheim vor allem selbst im Weg. Immer wieder sorgten einfache technische Fehler dafür, dass die Gegner ihren Rückstand schnell aufholen durften. Die Baden-Württemberger zeigten dabei längst keine Glanzleistung. Wer aufsteigen will, muss Fünf-Tore-Führungen über die Zeit bringen und die Spiele gewinnen – da sind sich im Anschluss an die Partie viele Menschen in der Halle einig gewesen. Auch Essens Rechtsaußen Felix Klingler: „Dieses Spiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen.“

Abwehr stand nicht mehr sicher genug

Es gelang jedoch nicht, weil zum einen die Fehler im Angriff dafür sorgten, dass der Tusem seine Führung am Ende nicht mehr weiter ausbauen konnte. Zum anderen stand die Abwehr nicht mehr sicher genug, ließ zu viel zu und schien von Minute zu Minute unsicherer zu werden. Mit der letzten Konsequenz in den Schlussminuten hätte es wohl zum Sieg gereicht. „Wir haben die Tür immer ein Stück weit offengehalten für Bietigheim und sie eingeladen. Das ist ziemlich bitter“, ärgerte sich Klingler. Zumal er und seine Teamkollegen phasenweise recht souverän auftraten und ein gutes Spiel machten.

Übernahm Verantwortung und glänzte immer wieder mit guten Zuspielen: Justin Müller. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Allen voran Justin Müller, der auch am Ende Verantwortung übernahm und seine Mitspieler immer wieder mit guten Zuspielen bediente. Aber auch Tim Zechel oder Tom Skroblien, die mit ihrer Abschlussstärke kaum Chancen ausließen. Ein Rätsel bleibt, warum die Abwehrleistung – wie schon beim vorherigen Spiel in Ferndorf – gegen Ende der Partie abnimmt. Für Trainer Jaron Siewert ist das ein großes Ärgernis: „Wir haben Bietigheim zu leichtfertig herankommen lassen und hätten den Sack eher zumachen müssen. Leider haben sie dann sehr aufbrausend gespielt und wir haben es dann in der Abwehr nicht mehr geschafft dagegen zu halten.“

In dieser Saison kommt es also darauf an, wer im Aufstiegsrennen den längeren Atem hat. Noch ist alles offen, aber eines klar: Viele Ausrutscher darf sich keine der Mannschaften mehr leisten, wenn sie am Ende den Schritt in die 1. Bundesliga machen will.