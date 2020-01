Tusem Essen verlängert Vertrag mit Linksaußen Noah Beyer

Der Spielbetrieb in der 2. Handball-Bundesliga ist zwar gerade in der EM-Pause, doch wenn es um Personal und Verträge geht, bleibt selten Zeit zur Muße. Tusem Essen hat Linksaußen Noah Beyer (22) vorzeitig für zwei weitere Jahre an sich gebunden.

Überraschend kommt diese Entscheidung nicht, nachdem Ende Dezember bekannt wurde, dass Tom Skroblien in der nächsten Saison für den Liga-Rivalen TuS Nettelstedt-Lübbecke auf Torejagd gehen wird. Beyer und Skroblien stehen in der Mannschaft von Trainer Jaron Siewert im ständigen Konkurrenzkampf, der bislang unentschieden endete.

Große Schritte in der Entwicklung gemacht

Noah Beyer hat in den letzten Jahren große Schritte in der Entwicklung gemacht und ist zu einer feste Größe geworden. Schon in der Jugend war er von MTV Rheinwacht Dinslaken zum Tusem gewechselt und spielt dort seit der Saison 2014/15 in der Profimannschaft. Durch seine vielen Tempogegenstöße und spektakulären Toren setzt er immer wieder Akzente. Mit 91 Toren in 18 Spielen ist er aktuell der beste Tusem-Torschütze.

„Ich freue mich riesig auf die weitere Zeit hier. Ich bin froh darüber, ein Teil der Entwicklung unserer Mannschaft zu sein und zu bleiben.“ So sieht es auch Geschäftsführer Niels Ellwanger: „Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiger Baustein für unseren Weg weiter nach oben.“