Tusem Essen verliert Derby in Dormagen mit 28:31

Die Handballer des Tusem Essen verlieren weiter an Schwung. Nach dem furiose Saisonstart strauchelt die Mannschaft von der Margarethenhöhe, auch im Derby beim TSV Bayer Dormagen kam der Spitzenreiter zu Fall. Das 28:31 (12:13) aus Sicht der Essener bedeutete die dritte Niederlage in den vergangenen vier Ligaspielen.

Bevor es auf der Platte Tore hagelte, fielen Hunderte Teddybären zu Boden. Beim sogenannten „Teddybär-Toss“ warfen die Zuschauer kurz vor Anpfiff Kuscheltiere auf das Spielfeld, die dann von Spielern und Betreuern beider Mannschaften eingesammelt wurden. Die Bären, Affen und Schildkröten werden nun an die Dormagener Tafel gespendet, die die Tierchen an Kinder weitergibt.

Lucas Firnhaber schon nach sechs Minuten mit seiner zweiten Zeitstrafe

Ab Minute eins war aber nichts mehr mit Kuschelkurs: Auf der Platte ging es zur Sache, das Derbygefühl ließ nicht lange auf sich warten. Der Tusem hatte sofort viel zu tun in der Abwehr, weil der TSV mit Zug und Kraft anrannte. Essens Lucas Firnhaber musste schon nach sechs Minuten seine zweite Zeitstrafe einstecken, war somit also zur Zurückhaltung gezwungen. Aber auch seine Teamkollegen zeigten sich sehr gnädig mit dem Gegner, machten ihm es recht einfach zu Toren zu kommen – teilweise reichten einfache Tricks.

Auf der anderen Seite erspielten sich die Gäste zwar einige Chancen, kamen also gefährlich vor das Tor, doch dann mangelte es an Genauigkeit. Das freute in erster Linie Torwart Sven Bartmann, der in der ersten Halbzeit auf gleich neun Paraden kam. Somit schafften es die Dormagener stetig in Führung zu bleiben. Erst als auch Essens Torhüter Fredrik Genz, der unter der Woche für den Erstligisten Füchse Berlin per Zweitspielrecht gegen Hannover und Kiel auflief, voll im Spiel war, kam der Tusem zu seinem Tempospiel und holte auf.

Justin Müller, Lucas Firnhaber und Dennis Szczesny erwischen schwachen Abend

Die zweite Halbzeit lebte weniger von der Klasse, als viel mehr von der Spannung. Die Gäste versuchten immer wieder den Schalter umzulegen und das Spiel zu drehen, schafften es aber nicht. Denn Dormagens Konzentration ließ nicht nach, stattdessen waren sie hellwach, wenn sich der Tusem wieder Fehler leistete – und das waren nicht wenige. Einige Spieler erwischten einen schwachen Tag, unter anderem Justin Müller, Lucas Firnhaber und Dennis Szczesny. Ihre Stärken wären wichtig gewesen, um das Derby zugunsten ihrer Mannschaft zu entscheiden.

In der Abwehr mangelte es phasenweise an Leidenschaft, was man den Dormagenern nicht vorwerfen kann. Denn die Hausherren waren aggressiver, zielstrebiger und in vielen Situationen cleverer als der Spitzenreiter. Am Ende nutzte der TSV jeden Fehlversuch des Tusem gnadenlos aus.

Essens Carsten Ridder war enttäuscht: „Das ist maximal ärgerlich. Es war ein super wichtiges Spiel für uns, das wir verloren haben. Das ist Mist.“ Sein Trainer Jaron Siewert war ebenfalls alles andere als glücklich: „Es war ein verdienter Sieg für Dormagen, das müssen wir neidlos anerkennen.“

Damit hat es der Tusem verpasst, vor dem Gipfeltreffen mit dem HSC Coburg am kommenden Freitag Selbstvertrauen zu tanken. Stattdessen wird jetzt eine Reaktion notwendig sein.

TSV Bayer Dormagen – Tusem Essen 31:28 (13:12)

Dormagen: Boieck, Bartmann (1); Reuland (6/2), Köster (3), Meuser (5), Richter (1), Löfström (3), Thomas, Rebelo, Noll, Hüter (5), Braun, Maldonado (1), Sterba (2), Grbavac (4).

Tusem: Genz, Bliß; Beyer, J.Ellwanger (1), Urios (1), Akakpo (3), Szczesny (2), Ridder (1), Müller (1), Firnhaber (2), Seidel (1), Klingler (1), Kluth, Skroblien (12/5), Zechel (3).

Siebenmeter: 2/3 – 5/5.

Strafminuten: 16 (Disq. Löfström, 53.) – 12.

Schiedsrichter: M.Lier (St. Gallen)/J.Lier (Korntal).

Zuschauer: 1463.

„Spielfilm“: 2:1 (5.), 6:4 (10.), 8:6 (15.), 9:8 (20.), 10:10 (23.), 13:11 (28.), 13:12 (30.) – 16:14 (35.), 17:17 (40.), 18:19 (43.), 22:20 (47.), 23:23 (50.), 28:24 (55.), 31:28 (60.).