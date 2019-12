Tusem Essen will Familie des verstorbenen Lars Krüger helfen

Handball-Zweitligist Tusem Essen will für den verstorbenen Handballer Lars Krüger ein Benefizspiel auszurichten. Am 10. Januar lädt der Traditionsklub in die Sporthalle Margarethenhöhe (19 Uhr), dann treffen „Tusem and Friends“ auf den Oberligisten SG Überruhr, für den Krüger zuletzt spielte.

„Wir kannten Lars sehr gut, er hat ja auch mal bei uns gespielt. Der Tod hat uns sehr traurig und betroffen gemacht, deswegen möchten wir jetzt für seine Familie etwas Gutes tun“, sagt Herbert Stauber. Der Sportliche Leiter des Tusem will sich in den kommenden Tagen darum bemühen, möglichst viele dieser „Friends“ zusammenzutrommeln, um eine schlagkräftige Truppe auf die Platte zu stellen. „Wir hoffen auf eine Auswahl von Lars’ ehemaligen Mitspielern“, erklärt Stauber. Ausgeschlossen ist auch nicht, dass auch der ein oder andere Profi aufläuft, das werde spontan entschieden.

„Wir hoffen, dass wir möglichst viele Zuschauer in die Halle bekommen, um einen schönen Handballabend zu haben, aber auch, um der Familie von Lars zu helfen“, sagt Stauber. Lars Krüger war im November während eins Handballspiels zusammengebrochen und starb im Alter von 32 Jahren. 15 Jahre lang spielte er bei seinem Heimatklub auf der Margarethenhöhe.