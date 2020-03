Bielefeld. Im Endspiel der Westdeutschen Meisterschaft besiegte die U16 des VV Humann Essen in einem spannenden Finale Dauerrivale Dürener TV mit 2:1.

Die U16-Volleyballer des VV Humann kehrten mit dem Titel im Gepäck von den Westdeutschen Meisterschaften aus Bielefeld zurück. In einem spannenden Finale setzten sich die Essener knapp mit 2:1 gegen Dauerrivale Dürener TV durch.

Nach starkem ersten Essener Satz drehten in Durchgang zwei plötzlich die körperlich überlegenen Rheinländer auf und kamen verdient zum Ausgleich. Im Tiebreak lag dann zunächst der DTV in Front, doch in der entscheidenden Phase hatten die Humänner die Nase vorn und verteidigten damit den Titel aus dem letzten Jahr.

Auch die U20 des VVH für die Deutschen qualifiziert

Zuvor gewann der VVH in der Gruppenphase klar mit 2:0 gegen Moers und Köln und hatte auch im Viertelfinale keine Probleme mit dem TuB Bocholt. Mit dem deutlichen 2:0-Halbfinalerfolg über VoR Paderborn lösten die Essener bereits das Ticket zu den Deutschen Meisterschaften. Dort vertreten die Humänner dann Anfang April in Achim bei Bremen das Land NRW.

Ebenfalls bei den Deutschen Meisterschaften dabei sind die U20-Spieler des VVH. In Delbrück siegten die Humänner in der Gruppenphase zunächst 2:0 gegen Hürth und sicherten sich dann mit einem 2:1-Sieg über Bocholt den Gruppensieg. In der K.o.-Runde gewann das Team dann glatt in zwei Sätzen gegen Gievenbeck und erreichte das angepeilte Halbfinale. Dort zeigten die VVH-Spieler dann eine starke Leistung und setzen sich mit 2:0 gegen FCJ Köln durch und sicherten sich damit schon die Teilnahme bei der DM Anfang Mai im bayrischen Grafing.

Knappes 13:15 im Tiebreak gegen den Favoriten Paderborn

Im Endspiel mussten die Humänner gegen den haushohen Turnierfavoriten Paderborn antreten. Nach verlorenem ersten Satz kamen die Essener noch zum Ausgleich, verpassten es aber dann eine frühe Führung im Tiebreak in einen Sieg umzumünzen und unterlagen am Ende knapp mit 13:15.

Die U20-Spielerinnen des VC Borbeck mühten sich in Dormagen zunächst zu einem knappen 2:0-Sieg über Nachbar Gladbeck. Im zweiten Gruppenspiel leisteten sich die Borbeckerinnen zunächst viel zu viele Aufschlagfehler und gerieten gegen Ostbevern 0:1 in Rückstand. Trotz eines mehr als deutlichen Satzes zum Ausgleich gab der VCB den Tiebreak aus der Hand und wurde so nur Gruppenzweiter.

VC Borbeck U20 am Ende auf Rang acht

Für das Viertelfinale zog die Losfee dann ausgerechnet den NRW-Liga-Meister Paderborn als Gegner. Durch einen guten Start ging der Außenseiter zwar 1:0 in Führung, musste dann aber feststellen, dass gegen immer besser aufspielende Paderbornerinnen nichts zu holen war und unterlag 1:2. Durch zwei knappe Niederlagen in den Platzierungsspielen gegen Aachen (1:2) und Schwerte (0:2) landete der VCB am Ende auf Platz acht.