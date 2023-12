U19-Niederrheinliga: RWE hat hartnäckigen Verfolger

Essen Rot-Weiss Essen ist als Tabellenführer der Niederrheinliga auf Kurs. Die anderen beiden Essener Teams haben ein Problem gemeinsam.

Die Hinrunde in der A-Junioren Niederrheinliga ist vorbei. Die Gefühlswelten und die jeweiligen Ausgangssituationen der Essener Teams könnten vor der langen Winterpause kaum unterschiedlicher sein. Weiter geht es am 28. Januar, dann empfängt die SG Schönebeck den SC St. Tönis und RWE den Tabellenletzten VfL Rhede. Parallel dazu ist die Spvg Schonnebeck beim KFC Uerdingen zu Gast.

Die U19 der Spvg Schonnebeck geht nach einer durchwachsenen Hinrunde als Tabellenfünfter in die Winterpause. Nach dem fulminanten Saisonbeginn inklusive Tabellenführung verlor die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies nach und nach an Boden im Aufstiegsrennen und handelte sich zwischen Herbst- und Winterpause einen Rückstand von elf Punkten auf Tabellenführer RWE ein.

Sturmduo der Spvg Schonnebeck spielte häufiger für Oberliga-Mannschaft

Der Grund für die schwindende Selbstverständlichkeit im Spiel liegt für Trainer Tönnies bei seinem Sturmduo: „Bis zur Herbstpause haben wir es überdurchschnittlich gut gemacht und das Gesicht gezeigt, das wir in jedem Spiel zeigen wollen. Dann haben wir die beiden Jungs (Conor David Tönnies und Arne Wessels/Anm. d. R.) immer häufiger vorne rausgenommen, was im Team auch einen kleinen Bruch verursacht hat.“

Trainersohn Conor Tönnies von der Spvg Schonnebeck ist ein Leistungsträger. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Dass die Talente Tönnies und Wessels bei den Herren in der Oberliga spielten, war unvermeidbar. „In der Zeit haben sie so gut gespielt, dass sie sich für oben aufgedrängt haben. Dann muss auch die individuelle Ausbildung im Vordergrund stehen“, so der Trainer. Obwohl Wessels in sieben und der Trainersohn sogar in elf Oberliga-Partien Einsatzminuten sammeln durften und dadurch viele Ligaspiele bei der U19 verpassten, stehen beide noch weit oben im Torjäger-Ranking der Niederrheinliga (Tönnies: acht Tore (Rang 3), Wessels: 17 Tore (Rang 1).

In der Rückrunde hoffen die Schonnebecker wieder auf mehr Konstanz und wollen „vor allem gegen die Teams punkten, die gegen den Abstieg spielen. Gegen solche emotionalen Mannschaften haben wir es zuletzt nicht gut gemacht“, räumt Tönnies ein. Vom Aufstiegsrennen möchte der Tönnies indes nicht mehr sprechen: „Um den Aufstieg spielen wir nicht mehr mit. Da sind wir geerdet genug. RWE müsste viermal verlieren und wir alles gewinnen. Das ist unrealistisch.“ Mit allem zwischen Platz fünf und drei wäre er zum Abschluss seiner Jugendtrainer-Ära zufrieden.

Dirk Tönnies wird im Sommer seine Arbeit als U19-Trainer beenden: „Ich habe den 2005er-Jahrgang zwölf Jahre begleitet und werde den Job jetzt ruhigen Gewissens an Matthias Bloch übergeben.“

Die SG Schönebeck U19 kämpft in der Niederrheinliga um den Klassenerhalt. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

RWE grüßt von der Tabellenspitze

Die A-Junioren von Rot-Weiss Essen sind in der Niederrheinliga auf Kurs. Als Tabellenführer geht das Team von Trainer Simon Hohenberg in die Winterpause. Im Dezember gewann RWE alle Partien mehr als überzeugend und zu null – auf den 5:0-Sieg gegen Viktoria Buchholz und einem 7:0 beim SC Velbert folgte noch das 4:0 gegen Arminia Klosterhardt. Richtig komfortabel ist die Tabellenführung trotzdem nicht. Der TSV Meerbusch ist der hartnäckigste Verfolger und rangiert punktgleich mit Rot-Weiss auf Platz zwei.

Den Schlüssel zum Erfolg verriet Simon Hohenberg im Gespräch mit dieser Redaktion.

Im Abstiegskampf benötigt SG Schönebeck Konstanz

Die SG Schönebeck kämpft indes um den Klassenerhalt. Der Liga-Neuling sammelt zwar beständig Punkte, bekommt aber keine Konstanz in das eigene Spiel.

Im Dezember verloren Fabio Battaglias Schützlinge zunächst 1:3 bei Mitaufsteiger Dostlukspor Bottrop und 0:3 bei der SG Unterrath, ehe sie im letzten Spiel vor der Winterpause einen Achtungserfolg feiern konnten. Gegen Viktoria Buchholz gewann die SGS knapp mit 1:0 und überwintert so auf dem zehnten Rang knapp vor den direkten Abstiegsplätzen.

