VCA-Damen zeigen gegen Titelverteidiger Borken starkes Spiel

Wohl die wenigsten hätten vor dem Spiel gegen die Skurios Volleys Borken gedacht, dass die Volleyballerinnen des VC Allbau gegen den amtierenden Meister etwas Zählbares mitnehmen würden. Der Zweitliga-Aufsteiger aus Borbeck verlor zwar mit 2:3, holte gegen den Favoriten aber immerhin einen Zähler. „Vorher hätte jeder von uns einen Punkt unterschrieben“, sagte VCA-Trainer Marcel Werzinger zufrieden, fügte aber auch an: „Wenn man 2:0 nach Sätzen führt, möchte man auch gewinnen.“

Borbeckerinnen können Niveau nicht halten

Die ersten beiden Sätze gingen überraschend mit 28:26 und 25:16 an die Gastgeberinnen – ein klasse Auftakt gegen einen starken Gegner. Doch es kostete auch Kraft, so dass Borken aufschließen konnte. Trotzdem machte Werzinger seinem Team keinen Vorwurf: „Diese ersten beiden Sätze waren super, leider konnten wir das Niveau nicht halten. Die Leistung in den übrigen drei Sätzen war aber ebenfalls ansprechend und kämpferisch, aber nicht genug für einen dritten Satzgewinn.“

Zuspielerin Anne Paß von VC Allbau Essen Foto: Michael Gohl

Der Tiebreak ging schließlich deutlich mit 15:7 an die Gäste. An der Tabellensituation hat sich in der 2. Bundesliga Nord für die VCA-Damen nichts geändert: Der Aufsteiger überwintert mit elf Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz vor VCO Berlin, der mit nur sieben Zählern etwas abgeschlagen ist. Das Tabellenmittelfeld liegt nach elf Saisonspielen nach wie vor in Reichweite für VCA, der bislang viermal gewonnen hat. Zum Vergleich: Der Tabellenfünfte Bayer Leverkusen hat nur einen Sieg mehr.

Aufsteiger zieht positives Zwischenfazit

Generell kann der VC Allbau zum Ende des Jahres ein positives Zwischenfazit ziehen. Vor allem gegen die „Großen“ wie Bayer Leverkusen, die Stralsunder Wildcats oder BBSC Berlin zeigten die VCA-Damen teils sehr gute Leistungen und schafften es immer wieder, ihre Gegner zu ärgern. Doch zu oft blieben engagierte Leistungen unbelohnt.

Die 2. Bundesliga Nord geht nun in eine kurze Winterpause: Bereits am Sonntag, 5. Januar, geht es für den VCA weiter im Kampf um den Klassenerhalt beim Tabellenzehnten RPB Berlin (Sportforum Berlin, 16 Uhr). Die Hauptstädter nehmen zwei Punkte mehr mit ins neue Jahr. Und Trainer Werzinger bleibt zuversichtlich: „Ich wünsche uns, dass wir aus der tollen Leistung in den ersten zwei Sätzen weiter Selbstvertrauen schöpfen.“

So haben sie gespielt

VC Allbau Essen – Skurios Volleys Borken 2:3.

Sätze: 28:26, 25:16, 22:25, 18:25, 7:15.

VCA: Ferger, Zwingmann, Strube, Aydeniz, Wiedeking, Schreiner, Paß, Wolter, Adolph, Castiglione, Lewandowsky, Verheyen. MVP: Lena Verheyen.

Spielminuten: 111. Zuschauer: 300.