Verletzung überschattet Schonnebecker Spiel

TSV Meerbusch - Spvg. Schonnebeck 1:0 (1:0).

Die Niederlage interessierte die Gäste nicht wirklich: Der Schonnebecker Tefvik Kücükarslan musste ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er bei einem Kopfballduell mit dem Meerbuscher Manuel Schulz zusammengerasselt war. Die Partie wurde für 30 Minuten unterbrochen.

Am Abend dann die Diagnose: Kücükarslan hat sich mehrmals das Jochbein gebrochen und muss in Kürze operiert werden.

So wurde die Partie an sich erst einmal zur Nebensache. Rein sportlich war die Niederlage in Meerbusch aus Sicht der Essener extrem ärgerlich. Meerbuschs Angreifer Sebastian van Santen verwandelte kurz vor dem Halbzeitpfiff einen mindestens fragwürdigen Elfmeter. In einem Zweikampf gegen den ehemaligen ETB-Angreifer Emre Geneli hatte Orhan Dombayci zwar den Ball gespielt, der Schiedsrichter entschied aber dennoch auf Strafstoß.

SVS rutscht auf den vierten Platz ab

„Es ist ärgerlich, wenn eine Niederlage so zustande kommt, obwohl sie nicht ganz unverdient war. Es passte zu diesem Sonntag“, ärgerte sich Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies. Damit rutschen die Schwalben auf den vierten Platz ab. Tönnies bleibt aber kämpferisch: „Wir wissen, dass wir wesentlich besser spielen können, als wir es heute gezeigt haben.“

Gleichwohl spitzt sich die Personalmisere zu. Neben dem kranken Marc Enger und dem verletzten Emre Kilav muss Tönnies in der kommenden Woche auch auf Kücükarslan sowie Tarkan Yerek und Orhan Dombayci verzichten. Die Letzteren sahen in Meerbusch jeweils die fünfte Gelbe Karte. Kai Nakowitsch war vor dem Spiel umgeknickt und musste kurzfristig passen.

Schonnebeck: Sprenger - Abrosimov, Schneider, Denker, Dombayci (46. Cissé) - Heppke, Skuppin - Bosnjak, Yerek, Kücükarslan (80. Barrera) - Müller.

Zuschauer: 120.

Tor: 1:0 van Santen (44., Foulelfmeter).

Gelb-Rote Karte: Schulz (75., wiederholtes Foulspiel).