Tennis Vizemeister TC Essen-Bredeney startet in Aachen in Saison

Essen. In der Tennis-Bundesliga starten die Damen des TC Bredeney am 8. Mai mit einem Auswärtsspiel in Aachen. Meldeliste wird erst im März feststehen.

Die Planungen für die kommende Saison in der Tennis-Bundesliga laufen bereits bei den meisten Vereinen. Die Zusammensetzung der Ligen steht fest, nun hat der Deutsche Tennisbund auch die Spieltermine für die Damen-Bundesliga veröffentlicht. Die jeweiligen Meldelisten werden jedoch erst zum Ende der Meldefrist im März feststehen. Die meisten Clubs üben sich dabei noch in großer Zurückhaltung.

TC Bredeney hat zum Saisonstart der Frauen-Bundesliga am 3. Mai ein freies Wochenende. Der Vizemeister der vergangenen Saison, der nur dem TC Bad Vilbel den Vortritt lassen musste, kann sich die Konkurrenz also in Ruhe ansehen.

Heimdebüt gegen Blau-Weiß Dresden

Auftakt für den TCB ist am Freitag, 8. Mai, um 13 Uhr beim TK BW Aachen. Die Aachener nehmen als Rückkehrer den Platz des TC Karlsruhe Rüppur ein, der sich nach 12-jähriger Zugehörigkeit in die Baden-Liga zurückgezogen hat. Ihr Debüt am Zeißbogen geben die TCB-Damen zwei Tage später gegen Blau-Weiß Dresden (11 Uhr). Am vorletzten Spieltag (Fr., 5. Juni) kommt es zum (möglichen) Spitzenspiel gegen den Titelverteidiger Bad Vilbel.

Saisonschluss ist am 7. Juni am Zeißbogen gegen Aufsteiger Luitpoldpark München.

Die weiteren Termine:

Waldau Stuttgart – TC Bredeney (5. Mai.,13 Uhr).

Marienburger SC – TC Bredeney (31. Mai, 11 Uhr).