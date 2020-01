Weigle-Haus Kickers und GTSV Essen mischen Konkurrenz auf

Bei den Hallenstadtmeisterschaften in Essen kämpfen insgesamt 57 Mannschaften um den Titel. Favoriten sind naturgemäß die klassenhöchsten Vertreter in der Ruhrpott-Metropole. Da Regionalligist RWE beim „Budenzauber“ nicht mitmacht und Oberligist Spielvereinigung Schonnebeck nur mit seiner Reserve aufs Parkett geht, gelten die anderen Oberligisten FC Kray, ETB Schwarz-Weiß Essen und die Sportfreunde Niederwenigern als erste Kandidaten für die Hallenkrone.

In gleich 14 Vorrundengruppen ging es am vergangenen Wochenende zunächst ums Erreichen der Zwischenrunde am kommenden Samstag und Sonntag in der großen „Sporthalle am Hallo“. Während zum Beispiel die Krayer mit drei Siegen und 25 Toren so richtig zauberten, mischten zwei Teams die Konkurrenz auf, die vorher wirklich keiner auf dem Zettel hatte: der GTSV Essen und die Weigle-Haus Kickers.

Nur über eine Wildcard im Turnier

Letztere sind ein Freizeitligist, nur über eine Wildcard kamen sie in den Genuss, sich mit den Vereinen aus dem regulären DFB-Spielbetrieb in der Halle messen zu dürfen. „Wir sind zum ersten Mal dabei“, nickt Sdenek Vecera. Der Sozialpädagoge kam vor 15 Jahren zum Weigle-Haus. Die Einrichtung der evangelischen Kirche bietet unter anderem Gottesdienste, Freizeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, offene Jugendarbeit, oder Hausaufgabenhilfen an. „Da waren immer auch Fußballer dabei, die, wie ich auch, keine große Lust hatten, sich einem Verein anzuschließen. Also haben wir selber eine Truppe gegründet“, berichtet Sdenek Vecera.

Die Geburtsstunde der Weigle-Haus Kickers liegt nunmehr gut zehn Jahre zurück. Seitdem wird einmal die Woche auf dem Sportplatz an der Haedenkampstraße gebolzt, außerdem sind die Weigle-Haus Kickers in der Essener Freizeit-Liga am Ball. „Inzwischen sogar in der ersten Liga“, wirft Sdenek Vecera lachend ein – an der Ruhr gibt es gleich zwei Freizeit-Spielklassen. Obwohl die gute, alte Fußballer-Weisheit – „jede Mannschaft hat vier, fünf gute Hallenspieler“ – auch für die Weigle-Haus Kickers zutrifft, wissen die Hobbykicker, dass sie nun in der nächsten Runde des Essener Budenzaubers der absolute Underdog sind.

GTSV Essen ist nicht komplett chancenlos

SV Burgaltendorf, SpVg Schonnebeck und FSV Kettwig heißen die Gegner am Sonntag; ein Landesligist, die Zweitvertretung eines Oberligisten sowie ein Kreisligist, der auch schon mal deutlich höher gekickt hat. „Für uns geht es einzig und allein darum, nicht all zu sehr die Hucke vollzukriegen“, gibt Sdenek Vecera zu und fügt an: „Aber wer weiß...“.

Nicht komplett chancenlos dürften hingegen der GTSV Essen 1910 in die Zwischenrunde starten. Seit 1936 gibt es die Fußballabteilung des Vereins bereits, aktuell sind zwei Herrenteams am Ball, die erste Mannschaft spielt „ganz normal“ in der Kreisliga B. Im Team begrüßen die Verantwortlichen auch Spieler ohne Hörschädigung. Für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der Gehörlosen gibt es vom Deutschen Gehörlosen-Bund allerdings klare Kriterien: „Man muss mindestens einen Hörschäden von 60 DB besitzen“, teilt der Vorsitzende Florian Hansing mit.

Verständigung auf dem Platz läuft anders ab

Die Verständigung auf dem Platz oder in der Halle läuft selbstverständlich anders ab als bei Spielern ohne Hörschädigung. „Wir spielen genauso Fußball wie alle andere Mannschaften“, hebt Florian Hansing an, um zu verdeutlichen: „Einzig die Kommunikation erfolgt nonverbal – mit Augenkontakt und Gebärdensprache. Dies hat oft den Vorteil, dass wir viele Dinge schneller und besser auf dem Platz erkennen können.“ Ein Nachteil sei dafür, „dass unser Trainer uns Spieler schwieriger erreichen kann, da er immer auf den Augenkontakt warten muss“.

Wenn am Sonntag ab 11 Uhr vor über 1.000 Zuschauern „Am Hallo“ der Ball in der Halle wieder rollt, wollen die hörgeschädigten Kicker die Konkurrenz erneut überraschen. „Uns erwartet am Sonntag eine schwere Gruppe, Top Favorit ist natürlich der VfB Frohnhausen“, meint Florian Hansing. Seine Ansage im Namen der GTSV-Truppe: „Wir wollen natürlich so weit wie möglich kommen – am liebsten das erste Mal in die Endrunde.“