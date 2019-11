Wohnbau Moskitos müssen wieder an ihre Grenzen gehen

Essen. Freitag steht die längste Auswärtsfahrt nach Rostock an, am Sonntag kommen die Black Dragons aus Erfurt an den Westbahnhof.

Den Wohnbau Moskitos steht die längste Auswärtsfahrt der Saison bevor. Es geht hoch an die Ostsee, wo der ESC am Freitag bei den Rostock Piranhas gefordert ist (20 Uhr). Sonntags sind dann die Black Dragons Erfurt am Westbahnhof zu Gast (18.30 Uhr). Was Larry Suarez über die Aufgaben am kommenden Doppelspieltag denkt? „Eigentlich das Gleiche wie immer“, sagt der neue Chefcoach. „Zwei harte Gegner, die uns alles abverlangen werden.“ Worte, die man in vergangenen Spielzeiten als Essener Understatement hätte werten können.