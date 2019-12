Zum Jahresabschluss noch einen Tritt in den Allerwertesten

Das hatten sich alle anders vorgestellt; das waren null eingeplante Null Punkte gegen den VfB Homberg. Nicht, dass man die Duisburger Stadtteilkicker unterschätzt hat, das allein verbietet schon die gemeinsame Ligen-Zugehörigkeit und der sportliche Respekt. Wir sind doch alle Viertligisten. Sogar der TuS Haltern, auch wenn deren Marketing-Abteilung das noch nicht verinnerlicht hat.

Möglicherweise unterscheiden uns lediglich Umfeld, Historie und mediale Aufmerksamkeit ein ganz klein wenig voneinander. Das hat aber der RWE nicht selbst medial zu verantworten, das ist seit 1907 meistens und oft tragischerweise gewachsen. In guten wie in schlechten Zeiten. Nein nein: Man wollte das letzte Heimspiel des zu Ende gehenden Jahres schon und unbedingt gewinnen.

Ausfälle dürfen nicht als Erklärungsansatz dienen

Und, man hätte dies auch tun sollen! Allein aufgrund der tabellarischen Konstellation und nicht zuletzt auch aufgrund der aktuellen Euphorie rund um die Hafenstraße. Drei Punkte unter dem Baum, und die Glocken hätten nie süßer geklungen.

Auch die verletzungs- und kartenbedingten Ausfälle dürfen nicht als mögliche Erklärungsansätze herhalten, schließlich hat die bisher praktizierte Rotation auch ihre Vorteile: Ein jeder Spieler von Rot-Weiss Essen weiß doch, was zu tun ist. Gefühlt neunzig Prozent Ballbesitz im Spiel sind dann ja auch der Beleg für eine Feldüberlegenheit, wie sie speziell in Heimspielen gerne auch angestrebt wird.

Mit der Zeit kam nicht gekannte Hektik auf

Wenn dann aber ein Sonntagsschuss des Gegners inklusive kurzer Unachtsamkeit der eigenen Hintermannschaft zwei Tore für den VfB bedeuten; der Homberger Schnapper auch noch das Spiel der Spiele erwischt und den „Bürki“ macht, dann bedeutet das unter dem Strich eben ein 0:2 nach Toren. Da kannst Du auch hundert Prozent Ballbesitz haben und achtmal auswechseln: Wenn es nicht sein soll, dann soll es eben nicht sein.

Und so war es dann ja auch. Zudem kam mit fortlaufender Spieldauer auch nicht gekannte Hektik in das eigene Spiel, wurden die Aktionen fahrig. Der Jahresabschluss also keiner mit Glanz und Gloria, sondern ein kräftiger Tritt in den Allerwertesten.

Auch Fußball in der 4. Liga haben Vorbildfunktion

Eigentlich könnte man die tapferen Homberger dazu ja auch beglückwünschen. Aber wenn sich Freude über den eigenen sportlichen Erfolg bei aller verständlichen Emotion in Beleidigungen über den bezwungenen Gegner wandelt, dann hält sich der eigene Respekt doch in Grenzen. Auch Viertligafußballer haben durchaus schon Vorbildfunktion und sollten eher ein völlig zurecht verdientes „Oh wie ist das schön…“ singen, anstatt „Rot-Weiss Essen, Geschlechtsverkehr und vergessen“ zu pöbeln.

Die Niederlage hinterließ also ihre deutlichen Spuren. Nicht nur bei Mannschaft, Verantwortlichen und Fans. Auch jemand zum Beispiel, der beruflich was mit Fußball macht, schrieb auf Twitter, dass der RWE nicht gegen den VfB Homberg verlieren darf. Dass alle Euphorie dahin sei.

Emotional und „ergebnistechnisch“ die beste Hinrunde seit langem

Dass ist natürlich Kappes. Natürlich darf man auch gegen den VfB Homberg verlieren. Sie wie auch der SC Verl gegen den VfB Homberg verlieren konnte. Nein, natürlich bedeutet diese Niederlage nicht das Ende aller Euphorie. Sie hemmt diese verständlicherweise, aber unter dem Strich gilt doch weiterhin: Wir haben eine der emotional und „ergebnistechnisch“ besten Hinrunde seit fast einer Dekade in Liga vier.

Der RWE wächst aktuell wieder zusammen. Wie das im Erfolgsfall halt so ist. Das kann nun zum Eigenbedarf gerne hämisch kommentieren wer mag: An der Hafenstraße 97a jedoch bleibt man hoffentlich gelassen und arbeitet auf und neben dem Platz weiter hart und konzentriert daran, bis zum Schluss an der Option Relegationsplatz schnuppern zu dürfen.