Resse. Bei Viktoria Resse haben sich bereits einige Spieler verabschiedet. Weitere verlassen den Klub zur Winterpause.

Aderlass zur Winterpause bei Viktoria Resse

Fußball-Landesligist Viktoria Resse muss in der Winterpause den Abgang von einigen Spielern verkraften, die in der Hinrunde dieser Saison nicht in der ersten Reihe gestanden haben. Berke Güner trainiert bereits beim Bezirksligisten Westfalia 04 mit, bei dem er als Zugang gehandelt wird. Auch Torhüter Chris Maciejewski hat vor, in einer niedrigeren Liga zu spielen. Er steht vor einem Wechsel zu Beckhausen 05 in die Kreisliga A.

Neuzugänge? Nicht zwingend Unbekannt sind die Ziele der erst im Sommer nach Resse gewechselten Emmanuel Tabi und Mauricio Guisado Santana. Sie haben ebenfalls angekündigt, dass sie Viktoria Resse künftig nicht mehr als Fußballer zur Verfügung stehen. Mirko Blaschek bleibt zwar dem Klub treu, aber er wird in der Rückrunde trotzdem nicht mithelfen können, den drohenden Abstieg in die Bezirksliga zu vermeiden. Er erlitt im Heimspiel gegen die DJK Wattenscheid (3:1) erneut einen Kreuzbandriss im linken Knie. Für ihn ist die aktuelle Saison gelaufen. Die Verpflichtung von neuen Spielern in der Winterpause haben die Resser nicht zwingend vorgesehen. Beim Tabellenvorletzten hofft man vielmehr, dass die Dauer-Verletzten Marcus Schoppe, der jetzt noch wegen eines Kreuzbandrisses ausfällt, und Moritz Eckstein (Schleimbeutelentzündung) im neuen Jahr wieder eingesetzt werden können.