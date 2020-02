Arminia Hassel geht Klassenerhalt mit zwei Neuen an

Fußball-B-Ligist DJK Arminia Hassel hat sich für die Mission Klassenerhalt mit zwei neuen Spielern verstärkt: Pascal Hausdorf und Marcel Kazubek sind vom Recklinghäuser A-Ligisten FC Leusberg zum Tabellenvierzehnten der Staffel eins gewechselt. Während Hausdorf im Angriff den bisherigen Hasseler Alleinunterhalter Kevin Kriebel (21 Tore) unterstützen soll, ist Kazubek als Bereicherung für das zentrale Mittelfeld geplant. Letzterer bringt zudem Landesligaerfahrung aus seiner Zeit bei Fortuna Herne mit. Da darüber hinaus auch einige bisher verletzte Akteure zurückkehren, hat Trainer Pascal Saalbach bei der Kadergestaltung nun mehr Möglichkeiten.

Arminias Vorsitzende Michel Saalbach ist daher optimistisch, dass seine aktuell auf dem Relegationsplatz liegenden Blau-Gelben die Klasse halten: „In der Hinrunde hat uns die Stabilität in der Defensive gefehlt, 64 Gegentore sind einfach zu viel. Zudem hatten wir viele Ausfälle, sodass nie die nötige Konstanz reinkam. Mit den Neuzugängen haben wir nun auf den Positionen nachjustiert, die bislang dünn besetzt waren. Wir sind heiß auf den Start und wollen den Abstieg unbedingt verhindern“, sagt er. Das erste Ligaspiel des Jahres bestreiten die Hasseler am Sonntag (15 Uhr) auf der heimischen Sportanlage an der Valentinstraße gegen Wacker Gladbeck.