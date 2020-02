Arminia Hassel testet Bodycams für Schiedsrichter

Tritte, Schläge, Jagdszenen: Immer wieder gab es in der Hinrunde der laufenden Saison Schlagzeilen über attackierte Fußball-Schiedsrichter. So sorgte beispielsweise ein Fall aus einem Kreisligaspiel im hessischen Münster bundesweit für Aufsehen, als der Unparteiische einem Spieler die Gelb-Rote-Karte zeigte und daraufhin von jenem per Faustschlag niedergestreckt wurde.

Es war einer von vielen Vorfällen, der auch Michel Saalbach nicht kaltließ. Der Vorsitzende des B-Ligisten Arminia Hassel sieht schon seit geraumer Zeit eine „Entwicklung, dass der Respekt zunehmend verloren geht.“ Doch während sich die Verbände mit konkreten Maßnahmen zur Sicherung der Referees zurückhalten und stattdessen nur wortreich zum Fair-Play aufrufen, nahm der 43-Jährige kürzlich selbst das Heft des Handelns in die Hand und ließ sich ein besonderes Experiment einfallen.

Kameras an Brust- und Gesäßtasche

Beim Freundschaftsspiel der Arminia gegen die zweite Mannschaft des SV Westerholt stattete er Schiedsrichter Andre Wittfeld kurzerhand mit zwei Bodycams aus, eine an der Brust- und eine an der Gesäßtasche. Dabei handelt es sich um kleine Kameras, die an der Kleidung befestigt werden und das unmittelbare Umfeld der Person aufnehmen.

Eine Technik, die seit einiger Zeit bei der Polizei zum Schutz der Beamten eingesetzt wird und die Michel Saalbach auch auf dem Fußballplatz ausprobieren wollte: „Die Gewalt auf den Sportplätzen nimmt immer mehr zu. So kann es nicht weitergehen. Deshalb bin ich mit meiner Frau auf die Idee gekommen, Bodycams zu testen“, erzählt er. „Wir haben dann ein günstiges Einstiegsformat gekauft, um herauszufinden, wie gut die Qualität der Aufnahmen ist und ob die Kameras den Schiedsrichter womöglich stören.“

Am Ende des einmaligen Testlaufs war der Klubchef positiv überrascht: „Bild- und Tonqualität waren besser als gedacht, die Gesichter waren direkt zu erkennen. Obwohl wir ja nur eine günstige Variante der Bodycams genommen hatten.“ Ähnlich zufrieden war auch Schiedsrichter Andre Wittfeld: „Das war eine gute Erfahrung. Ich hatte das Gefühl, dass die Spieler im Hinterkopf haben, dass sie aufgenommen und die Szenen später als Beweis gegen sie ausgelegt werden können. Auch das Feedback von den Spielern war sehr positiv“, berichtete er.

Auch der 50-Jährige wurde schon Opfer einer Attacke: „Im Oktober vergangenen Jahres bin ich bei einem Kreisligaspiel in Gladbeck in die Kniekehle getreten und weggeschubst worden. Verletzt wurde ich dadurch zwar nicht, aber ich musste die Partie trotzdem abbrechen. Ich war einfach zu geschockt.“ Anschließend habe er auch kurz ans Aufhören gedacht. Doch Andre Wittfeld entschied sich dagegen. „Ich mag den Fußball einfach und bin gerne für meinen Verein tätig“, sagt er.

Verband: Bodycams sind keine Lösung

Sein Wunsch nach einer dauerhaften Nutzung der Bodycams wird sich aber wohl nicht erfüllen. Der zuständige Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen schloss dies am Dienstag auf Anfrage dieser Redaktion aus: „Abgesehen von allen organisatorischen, finanziellen und datenschutzrechtlichen Bedenken: Bodycams lösen das Gewaltproblem auf unseren Amateurplätzen nicht. Es geht nur gemeinsam: Verband, Vereine, Spieler und Schiedsrichter müssen gemeinsam darauf hinwirken, auf den Fußballplätzen wieder ein Klima des Respekts zu schaffen.“

Andre Wittfeld und Michel Saalbach können das nicht nachvollziehen. „Ich finde, dass die Bodycams eine gute Sache sind. Wenn der Verband Gewalt eindämmen möchte, kann es nun mal sein, dass das auf Kosten anderer Aspekte passiert. Da muss der Verband dann Prioritäten setzen“, meint der Unparteiische. Und Michel Saalbach betont: „Das mit dem Datenschutz ist eine Grauzone. Aber ich sehe in den Bodycams viel Potenzial, um Schiedsrichter zu schützen. Wir müssen endlich etwas tun. Es kann nicht sein, dass wir nur mit Security auf den Fußballplatz gehen können.“