Auf Mathe hat bei Buer-Bülse niemand Lust

Mathematik. Der Horror für viele Schüler, die dem Zahlenwirrwarr nichts Positives abgewinnen können. Nicht aber für Frank Pawelke. Der Trainer des Luftgewehr-Bundesligisten BSV Buer-Bülse löste bei seiner ersten Gesellenprüfung 98 Prozent der Aufgaben richtig. Mit Blick auf das anstehende letzte Wettkampfwochenende dieser Saison hat er auf zusätzliche Mathe-Schichten aber keine Lust. „Wir möchten den Einzug in die Finalrunde gerne ohne zu rechnen schaffen“, sagt er. Die Lösung für diese Aufgabe klingt einfach: Die Bülser brauchen nur einen Sieg aus den beiden Duellen, um sicher unter den besten vier Teams zu sein, die ein Ticket für die am ersten Februarwochenende stattfindende Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft abzusahnen. Und das am besten schon im ersten Anlauf am Samstag.

Kein Problem für den mit vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenfünften SB Freiheit an zweiter Stelle platzierten BSV, oder? Naja, so einfach ist es dann doch nicht. Denn die letzten beiden Gegner haben es in sich: Heute (15 Uhr) treffen die Schützlinge von Frank Pawelke erst auf den Tabellensechsten SV Petersberg. Am Sonntag (14 Uhr) geht’s dann im vielleicht alles entscheidenden Wettkampf ausgerechnet gegen Spitzenreiter SSV Kevelaer. Zwei klare Niederlagen, und der BSV könnte im schlimmsten Fall noch auf Rang fünf abrutschen.

Frank Pawelke ist das natürlich bewusst. „Theoretisch ist das das erste Wochenende, an dem wir etwas zu verlieren haben“, räumt er ein. Druck will er deshalb aber nicht aufbauen. „Vor der Saison war unser Ziel, in die erste Tabellenhälfte zu kommen und die anderen Teams zu ärgern. Das haben wir schon geschafft“, betont er, ehe er auf die Stärken der Rivalen zu sprechen kommt. „Petersberg ist bezogen auf den Schnitt der fünf Schützen besser als wir. Ich hatte geahnt, dass sie viel Potenzial haben“, sagt er über den Liga-Neuling. „Sie haben in Vinita Bhardwaj eine sehr gute Ausländerin und sind auch auf den beiden Positionen dahinter stark aufgestellt. Das Problem ist halt, dass danach ein kleines Leistungsgefälle kommt.“

Dies sollten seine Bülser am besten direkt für den einen zum Einzug in die Finalrunde benötigten Sieg ausnutzen. Am Sonntag könnte das nämlich sonst etwas schwieriger werden: „Kevelaer ist der FC Bayern München des Sportschießens“, beschreibt Frank Pawelke den amtierenden Deutschen Meister.

Kein Druck für Buer-Bülse

„Wenn Petersberg an den ersten drei Positionen schon richtig gut besetzt ist, hat Kevelaer da noch richtig starke vierte und fünfte Schützen zu bieten. Sie halten mit 1987 Ringen den Bundesligarekord. Unser Rekord ist zwar nur um einen einzigen Ring schlechter, aber trotzdem ist diese Aufgabe aktuell eigentlich nicht machbar. In diesem Duell haben wir daher keinen Druck“, betont der Trainer.

Bei aller Lobhudelei für die beiden Gegner, kleinreden will der Coach sein Team bestehend aus Peter Hellenbrand, Jan Zissel, Lisa Tüchter, Henny Karen Reitz, Dennis Welsch und Leila Hofmann aber nicht. „Wir werden in Bestbesetzung antreten, alle haben Bock auf die Wettkämpfe. Auch wenn es sehr schwierig wird, wollen wir unbedingt in die Finalrunde.“ Und das am besten schon am Samstag. Auf Mathe hat an solch‘ einem Wochenende ja niemand Lust…