Der Wechsel von Axel Schuster (47) zu den Vancouver Whitecaps hat viele überrascht. Schuster war zweieinhalb Jahre Sportdirektor bei Schalke 04 und enger Vertrauter von Sportvorstand Christian Heidel. Als Heidel vor einem Jahr auf Schalke die Brocken hinwarf, machte Schuster zwar noch bis zum Saisonende weiter, doch danach trennten sich die Wege. Mittlerweile ist Schuster kein Organisator im Hintergrund mehr, sondern bei Major-League-Soccer-Klub Vancouver der Mann in vorderster Front.

Herr Schuster, hätten Sie sich vor einem Jahr überhaupt vorstellen können, außerhalb Deutschlands einen Fußball-Job anzunehmen?

Axel Schuster Grundsätzlich ja. Dies war schon immer ein Gedanke, den ich auch schon mit meiner Frau diskutiert hatte. Es gab auch vorher schon mal Kontakt nach England, Holland und auch der Schweiz.

Vancouver liegt fast 8000 Kilometer von Gelsenkirchen entfernt. Wie ist diese Verbindung überhaupt zustande gekommen?

Der Kontakt kam über einen Headhunter aus England, der vom Verein angeheuert wurde und 32 Kandidaten zur Auswahl vorgeschlagen hat. Es war ein längerer Prozess mit insgesamt drei Auswahlrunden.

Mussten Sie denn lange überlegen, um sich auf das große Abenteuer Kanada einzulassen?

Nachdem ich einer der letzten drei Kandidaten war, hatte ich auch für mich beschlossen, dass ich den Sprung nach Vancouver machen will. Das heißt, am Ende musste ich nicht überlegen, als das Angebot feststand.

Ihre Tochter Marietta ist jetzt zwei Jahre alt, in Kürze beginnt die Kindergartenzeit. Planen Sie, Ihre Familie nach Kanada zu holen?

Meine Familie kommt jetzt am Ende der Saisonvorbereitung nach, die Meisterschaft wird hier im Kalenderjahr gespielt und beginnt am 29. Februar. Meine Tochter geht dann hier in den Kindergarten. Für sie ist es eine große Chance, komplett zweisprachig aufzuwachsen.

Was ist von Ihrer Zeit auf Schalke zwischen Champions League und Abstiegskampf an besonderen Erlebnissen hängengeblieben?

Zunächst einmal viele wunderbare Begegnungen mit Menschen, die ich kennengelernt habe und mit denen ich immer noch Kontakt habe. Auch meine Tochter ist in Gelsenkirchen geboren und wir behalten auch unser Haus in Ückendorf. Beruflich war es auf Schalke eine beeindruckende Zeit. Die Aufmerksamkeit, die der Verein erfährt, der Stellenwert, den der Verein in der ganzen Welt hat und die daraus resultierende Kraft haben auch mir Türen zu Netzwerken geöffnet, von denen ich mein gesamtes Berufsleben profitieren werde. Für den sportlichen Bereich waren die Vizemeisterschaft und das Achtelfinale in der Champions League sicher die Highlights, aber auch der Neubau des aktuellen Profihauses und die Mitverantwortung für den Umbau des Berger Feldes sind sicher ein paar Steine, die von Dauer sein werden.

Axel Schuster (r.) neben dem ehemaligen S04-Manager Christian Heidel. Foto: Foto: Team 2

Vor einem Jahr ist Christian Heidel, mit dem Sie zuvor bereits jahrelang in Mainz eng zusammengearbeitet hatten, als Schalker Sportvorstand zurückgetreten. Spielen Sie manchmal im Kopf durch, was gewesen wäre, wenn sie beide als Team weitergemacht hätten?

Nein. Ich schaue nie zurück, weil ich glaube, dass man niemals ausrechnen kann, wie sich Dinge in einer anderen Konstellation entwickelt hätten. Ich bin schon immer der Überzeugung gewesen, dass Entwicklung niemals gerade verläuft, sondern in Schwingungen mit Höhen und Tälern. So war ich auch damals schon sicher, dass wir bereits die Talsohle erreicht hatten und sich einige Entscheidungen bald auszahlen würden. Zum Beispiel das Festhalten an Amine Harit und auch Omar Mascarell oder die Verpflichtung von Suat Serdar.

Wie bewerten Sie Schalkes Entwicklung in der aktuellen Saison, in der es zuletzt einige Dellen gab?

Die Entwicklung ist insgesamt toll und ich freue mich riesig, wenn mein Verein in der Bundesliga gewinnt. Schalkes Trainer David Wagner kannte ich ja auch schon durch Jürgen Klopp. David Wagner passt perfekt zu dieser jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft. Zudem hat er zusammen mit Jochen Schneider und Michael Reschke den Kader mit weiteren jungen Entwicklungsspielern hervorragend ergänzt.

Verfolgen Sie die Spiele Ihrer Ex-Klubs in Kanada oder ist das wegen der Zeitverschiebung eher schwierig?

Das ist sogar sehr einfach, denn die Spiele laufen hier am Vormittag. In meinem Büro habe ich drei Bildschirme und auf einem läuft immer Fußball - und dann natürlich Schalke live als Einzelspiel.

Wo landen denn Schalke und Mainz am Saisonende?

Mainz schafft den Klassenerhalt und Schalke kommt definitiv wieder ins internationale Geschäft.