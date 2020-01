Beckhausen überzeugt im Achtelfinale 45 Minuten lang

Es muss nicht zwingend ein Sieg sein, um zu feiern. Während der zweiten Hälfte gibt es auf der Bank des TB Beckhausen sogar Jubelstürme. Als Bao Truong Vo – schlitzohriger geht’s kaum – Philipp Tosson den Ball abjagt und das 15:19-Anschlusstor durch Jan Beckers vorbereitet, freuen sich die Außenseiter in diesem Kreispokal-Achtelfinale, als zögen sie gerade in die nächste Runde ein. Am Ende aber muss der Tabellenelfte der 1. Handball-Kreisklasse die Überlegenheit des Landesligisten VfL Gladbeck II dann doch anerkennen – 24:34 (12:17).

Eine Dreiviertelstunde lang hatte der Turnerbund eine nahezu astreine Leistung geliefert. „Aber als wir dann die Chance hatten, gut mitzuhalten oder sogar den Sieg zu holen, haben unsere Nerven versagt“, sagte Beckhausens Trainer Detlev Wendt, der mitansehen musste, wie aus dem 20:23- ein uneinholbarer 20:30-Rückstand seiner Mannschaft wurde. „Da waren Fehler bei“, sagte er, „die man eigentlich nicht machen darf.“ Nicht einmal in der 1. Kreisklasse. „Aber deshalb stehen wir auch in der Liga nicht gut da“, sagte Detlev Wendt. „Weil wir zu viele dumme Fehler machen.“

Detlev Wendt: „Wir haben schön gefightet“

Gegen den VfL Gladbeck II mit dem ehemaligen Beckhausener Torwart und Rückraum-Spieler Martin Blißenbach als Trainer scheiterten die Gastgeber letztlich an ihrer Schusseligkeit. Es hätte schon in der ersten Halbzeit besser aussehen können, wenn das TBB-Team nicht so zahlreiche erstklassige Chancen liegen gelassen hätte.

Magnus Stratmann gelangen im Kreispokal-Achtelfinale vier Treffer für den TB Beckhausen. Foto: Joachim Kleine-Büning

Klasse war, dass der TB Beckhausen, nachdem er sehr schnell mit 2:9 zurückgelegen und eigentlich schon verloren hatte, nicht aufsteckte. Überhaupt nicht. „Wir haben schön gefightet“, sagte Detlev Wendt und freute sich vor allem über die Leistung seiner 6:0-Deckung. „Aus dem gebundenen Spiel haben die Gladbecker nichts gebacken gekriegt“, sagte er. Aber sie schafften viel zu viele leichte Tore über die erste und zweite Welle – meistens eben nach diesen schusseligen Fehlern des Turnerbundes.

Kreisläufer Maurice Klever im Gladbecker Tor

Detlev Wendt haderte jedoch nicht nur mit seinen Spielern. „Vielleicht waren wir auch ein bisschen glücklos“, meinte der TBB-Coach und wies dezent auf die zehn Siebenmeter-Bälle hin, die die VfL-Zweite zugesprochen bekommen hatte. Allerdings hatte sein Team insofern auch Glück, als der Favorit ab der 16. Minute einen Kreisläufer im Tor hatte, nämlich Maurice Klever.

Philipp Korona, der einzige Gladbecker Keeper an diesem Abend, hatte den Ball nach einem Wurf von Beckhausens Mirko Gdanietz voll ins Gesicht bekommen und passen müssen. „Da waren wir nicht clever genug“, sagte Detlev Wendt. „Eigentlich muss man gegen einen Feldspieler nur genau werfen.“ Eigentlich.

Spielfilm: 0:3, 1:3, 1:6 (7.), 2:6, 2:9 (12.), 5:9 (14.), 5:11, 7:11, 8:12, 8:14, 9:15, 11:15, 11:16, 12:17 (Halbzeit), 15:20, 17:20 (39.), 18:21, 18:23, 20:23 (45.), 20:30 (52.), 22:30, 22:34, 24:34.

TB Beckhausen: Rominski (1.-30. und bei vier 7 m), Loose (31.-60. und bei sechs 7 m) – Vo (1), M. Wendt (3), Zielony (2), M. Gdanietz (1), Stratmann (4), Jalowy (1), Stilla (n. e.), Y. Wendt (5), T. Gdanietz, Djuliman, Beckers (7/1).