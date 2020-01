Berat Arican gelingt beim Schalker 9:0-Sieg ein Hattrick

Ochtrup/Gelsenkirchen. Nach ihrem vierten Platz beim Hallenturnier in Ochtrup gewinnen die Schalker U-15-Fußballer ihr Testspiel gegen die U 16 der SSV Buer mit 9:0.

Das war ein stressiges Programm für die U-15-Fußballer des FC Schalke 04. Doch obwohl ihnen das Ochtruper Hallenturnier in den Knochen steckte, drehten sie einen Tag später im Testspiel gegen das U-16-Team der SSV Buer auf. Vor allem nach der Pause. Der Tabellenfünfte der C-Junioren-Regionalliga setzte sich gegen seinen Lokalrivalen mit 9:0 (2:0) durch.

„Die Jungs sind trotz der Turnierbelastung absolut ans Limit gegangen“, sagte Schalkes U-15-Trainer Jakob Fimpel auf knappenschmiede.de. „Man hat der Mannschaft den Spaß am Spiel angesehen. Es hat mich gefreut, dass wir bis zum Ende konzentriert und fokussiert gearbeitet haben.“ Gleich viermal trug sich Stürmer Berat Arican in die Schalker Torschützenliste ein – und dabei gelang ihm sogar ein lupenreiner Hattrick, als er zum 4:0, 5:0 und 6:0 traf.

Tore: 1:0 Ozan Hot (12., Foulelfmeter), 2:0 Noah Mutanda (35.), 3:0 Alihan Adigüzel (47.), 4:0, 5:0, 6:0 Berat Arican (49., 59., 63.), 7:0 Philip Buczkowski (67.), 8:0 Berat Arican (70.), 9:0 Nedzhib Hadzha (79.).

FC Schalke 04 U 15: Yusufu - Buczkowski, Bollenberg (55. Barthel), Likaj, Becker (50. Grüger) – Wollstadt - Mutanda, Hot (50. Hadzha), Adigüzel - Nkowa (41. Chana), Arican.

0:2-Niederlage im Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg

Das Hallenturnier am Tag zuvor in Ochtrup beendeten die königsblauen U-15-Kicker auf dem vierten Platz. „Wie schon bei den vergangenen Turnieren haben wir eine starke Vorrunde gespielt und auch in den K.-o.-Runden guten Hallenfußball gezeigt“, sagte Trainer Jakob Fimpel. „Deshalb ist es umso ärgerlicher, dass es am Ende nicht für den Titel gereicht hat. Insgesamt haben wir uns bei allen Turnieren gut präsentiert. Mit ein bisschen mehr Cleverness und Durchschlagskraft vor dem Tor wäre sicherlich auch das eine oder andere Finale möglich gewesen.“

In der neuen Soccer-Halle in Ochtrup, in der auf zwei Kunstrasen-Feldern gespielt wurde, mussten sich die Schalker C-Junioren im Halbfinale trotz einer über weite Strecken starken Leistung dem späteren Turniersieger VfL Wolfsburg mit 0:2 beugen. Eine Niederlage setzte es dann auch im kleinen Finale gegen Rot-Weiss Essen, das das Fimpel-Team mit 2:4 verlor. (AHa)

Die Ergebnisse im Überblick

Vorrunde: FC Schalke 04 – FC Utrecht 1:0, FC Schalke 04 – DFB-Stützpunkt Steinfurt 6:1, FC Schalke 04 – 1. FC Köln 4:0

Achtelfinale: FC Schalke 04 – DFB-Stützpunkt Lippstadt 6:0.

Viertelfinale: FC Schalke 04 – VfL Bochum 2:0.

Halbfinale: FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg 0:2.

Spiel um Platz drei: FC Schalke 04 – Rot-Weiss Essen 2:4.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Schalker U 15 scheitert in Magdeburg im Viertelfinale