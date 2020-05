Bericht: FC Bayern München mit Ex-Schalker Leroy Sané einig

München. Leroy Sané, der 2016 für 50 Millionen Euro von Schalke 04 zu Manchester City gegangen ist, soll beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025 erhalten.

Der FC Bayern München scheint kurz davor zu sein, Leroy Sané für die kommende Saison zu verpflichten. Nach Informationen der Sport-Bild hat sich der Rekordmeister mit dem 24-jährigen Stürmer, der 2015 mit den A-Junioren des FC Schalke 04 Deutscher Meister war und momentan nach seinem Kreuzbandriss für sein Comeback schuftet, über einen Vertrag bis 2025 geeinigt. Anscheinend muss nur noch die Ablösesumme mit Manchester City verhandelt werden.

Apropos: Die Ablösesumme – vor der Corona-Pandemie war einmal von mehr als 100 Millionen Euro die Rede – könnte auch für den FC Schalke 04 interessant werden. 2016, als die Königsblauen Leroy Sané für 50 Millionen Euro an die Citizens verkauft haben, soll eine Weiterverkaufsklausel in dessen Vertrag integriert worden sein. Diese besagt wohl, dass Schalke zehn Prozent des Ablösegewinns kassiert. Interessant wäre dies also dann, wenn die Summe, die der FC Bayern an Manchester City überwiese, über 50 Millionen Euro läge – am besten sogar deutlich.

Das Eröffnungsangebot des FC Bayern soll bei 40 Millionen Euro liegen

Ziel der Münchner ist es dem Bericht zufolge aber, die Ablösesumme für Leroy Sané zu drücken. Erheblich sogar. Von 40 Millionen Euro sozusagen als Eröffnungsangebot ist die Rede.

Klar: Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidžić wird bei seiner Verhandlungsstrategie auch auf den Trumpf setzen, dass Leroy Sanés Vertrag in Manchester 2021 ausläuft, so dass dieser dann also ablösefrei zu haben wäre. Das ist ein Szenario, das der englische Spitzenklub unbedingt verhindern müsse, heißt es, da er vor allem auch deshalb dringend Einnahmen benötige, um die Vorgaben des Financial Fairplay einzuhalten. Wegen Verstößen ist Manchester City von der Uefa bekanntlich bereits für die zwei kommenden Saisons im Europapokal gesperrt worden.

Für Manchester City hat Leroy Sané, der 21-malige Nationalspieler (fünf Tore), bislang in 134 Pflichtpartien 39 Tore erzielt und 45 Vorlagen gegeben. Mit seiner Mannschaft gewann er zwei Meisterschaften und holte zweimal den Ligapokal sowie einmal den FA-Cup. (AHa)