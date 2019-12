Erle. Zwölf Mannschaften kicken am Samstag ab 13 Uhr bei der 36. Auflage des Karl-Sewtz-Hallenturniers beim Erler SV 08 an der Mühlbachstraße.

Bezirksligist SC Hassel startet in Erle als Titelverteidiger

An diesem Samstag beginnen nicht nur die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften im Schürenkamp, auch an der Mühlbachstraße in Erle ist wieder einmal Budenzauber angesagt. Der Erler SV 08 richtet das traditionsreiche Karl-Sewtz-Hallenturnier aus, bereits zum 36. Mal.

Die Frage nach dem Nachfolger des Vorjahressiegers SC Hassel ist mindestens ebenso interessant wie die Frage, wie viele Zuschauer nach Erle kommen werden. Schließlich stehen die Grün Weißen nicht nur in Konkurrenz zur Veranstaltung im Schürenkamp, sondern auch zum Bundesliga-Spiel zwischen Schalke und Freiburg, das in der benachbarten Veltins-Arena stattfindet.

Viktoria Resse und die SpVg BG Schwerin eröffnen

Das Hallenturnier zu Ehren des langjährigen und 1979 verstorbenen Erler Vorsitzenden Karl Sewtz beginnt um 13 Uhr mit dem Duell zwischen Viktoria Resse und der SpVg BG Schwerin. Sie gehören zu den sechs überkreislich kickenden Teams in dem zwölf Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeld. Neben der Viktoria und Schwerin sind auch Eintracht Erledie ssv buer schnappt sich beim karl-sewtz-turnier den pottund der Ausrichter Erler SV 08 in der Vorrunde der Gruppe A zugeordnet.

In der Gruppe B sind die Spvgg. Middelich-Resse, BW Westfalia Langenbochum, der Erler SV 08 II und Titelverteidiger SC Hassel vertreten. In der Gruppe C spielen YEG Hassel, der SV Hessler 06 sowie der SV Vestia Disteln und die Spvgg Erle 19, die um 16.24 Uhr das letzte von insgesamt 18 Vorrundenspielen absolvieren.

Auf den Gewinner warten 400 Euro

Die ersten beiden jeder Gruppe und die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Viertelfinalspiele ab 17 Uhr. Der Anstoß des Endspiels ist für 18.45 Uhr vorgesehen. Der Gewinner des Turniers erhält eine Siegprämie von 400 Euro. Die Spielzeit dauert jeweils zehn Minuten in der Vorrunde und jeweils zwölf Minuten ab dem Viertelfinale.

Natürlich gehen die Mannschaften mit dem nötigen sportlichen Ehrgeiz an den Start, aber drei Tage vor Heiligabend stehen ganz klar die Freude am Spiel und der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund. Vor einem Jahr gewann Bezirksligist SC Hassel das Turnier durch ein 2:1 im Finale gegen die Spvgg Erle 19. Die SSV Buer, die in den beiden Jahren zuvor den Pokal mit nach Hause nahm, ist diesmal nicht dabei.