Blaumann bleibt als Jugendtrainer bei der SSV Buer

Buer. Der 51-jährige Andreas Blaumann will seine Erfahrung auch künftig an Talente der SSV Buer weitergeben.

Es kann nicht verkehrt sein, wenn ehemals hochklassig spielende Amateurfußballer ihrer Sportart nach ihrer aktiven Karriere erhalten bleiben und ihre Erfahrung als Trainer im Nachwuchsbereich weitergeben. So praktiziert das auch der inzwischen 51 Jahre alte Andreas Blaumann. Der Mittelfeldspieler, der bis vor vier Jahren noch für den SV Hessler 06 in der Kreisliga A kickte, bleibt als Trainer bei der SSV Buer und wird in der kommenden Saison die zweite A-Junioren-Mannschaft coachen.

Früher in der S04-Reserve

Andreas Blaumann stammt aus dem Nachwuchsbereich des FC Schalke 04 und spielte während seiner Glanzzeit als aktiver Spieler für die Amateurmannschaften der Königsblauen und des VfL Bochum sowie für den DSC Wanne-Eickel, FC Rhade, STV Horst, Erler SV 08, SW Essen, 1. FC Bocholt, TuRU Düsseldorf, RW Essen II und Sportfreunde 07/12 Gelsenkirchen. Heute hält er sich in der Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 fit.

Als Trainer der Bueraner U19 II strebt er einen regen Austausch mit Oktay Güney an, dem künftigen Coach der in die Landesliga aufgestiegenen ersten A-Junioren-Mannschaft der SSV Buer. Das sollte möglich sein, denn beide Trainer harmonieren auch außerhalb des Platzes hervorragend, obwohl es Oktay Günes nicht mit den Schalkern, sondern mit Borussia Dortmund hält. Die personellen Planungen für die nicht vor September beginnende Saison im Juniorenfußball hat Andreas Blaumann noch nicht abgeschlossen. Er sucht noch einige Jungs für sein in der Kreisliga A spielendes Team.