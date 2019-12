Schalke. Der Außenseiter setzt sich als Zweiter der Gruppe C durch. ETuS Bismarcks Torwart Hadi Khodr schießt sein Team zum Sieg in der Gruppe D.

Bülse kommt in Gelsenkirchen als einziger B-Ligist weiter

Alles deutete bereits daraufhin, dass das erhoffte Happy End für den SV Schwarz-Weiß Bülse ausbleiben würde. Der B-Kreisligist brauchte am Sonntag im letzten Spiel der Vorrunde bei den Hallenfußball-Kreismeisterschaften gegen den eine Klasse höher kickenden BV Horst-Süd unbedingt einen Sieg, um den zweiten Platz in der Gruppe C zu erreichen und damit sicher in der Zwischenrunde zu stehen. Doch ausgerechnet in diesem Spiel lag der Außenseiter früh mit 0:2 zurück.

Aufgeben war allerdings keine Option, das hatten die Bülser bereits vorher beim 3:2-Erfolg über die SG Eintracht 07/12 gezeigt, als sie einen frühen 0:2-Rückstand noch umbogen. Und auch diesmal steckte das Team von Trainer Rejhan Nailovic nicht auf: Erst verkürzten seine Schützlinge auf 1:2, der Ausgleich folgte wenige Minuten später, ehe sie kurz vor Schluss sogar noch zwei Treffer zum 4:2 nachlegten. Das Weiterkommen und damit auch das Happy End für die Erfolgsgeschichte des B-Kreisligisten war geschafft.

Bülse ist Spitzenreiter in der Kreisliga B

Zugegeben, eine Sensation war der zweite Platz in der abgesehen von Hansa Scholven nur mit A-Ligisten gespickten Gruppe C nicht, schließlich rangieren die im Sommer erst in die B-Klasse aufgestiegenen Bülser dort auf Rang eins. Mit großen Erwartungen waren sie aber nicht ins Turnier gegangen. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir keine Ambitionen in der Halle haben und das nur als Bonbon mitnehmen. Sie sollten einfach Spaß haben“, gestand Coach Rejhan Nailovic. Dass seine Truppe dank der Siege über Hansa Scholven (6:1), SG Eintracht, Horst-Süd und dem kampflosen 2:0-Erfolg über die nicht angetretenen Adler Ellinghorst als einziger B-Ligist den Sprung in die Zwischenrunde schaffte, beeindruckte auch ihn: „Die Jungs haben super gespielt. Vor allem die Moral war klasse, sie sind zweimal nach einem 0:2 noch zurückgekommen.“

Die einzige Niederlage kassierten die Bülser mit dem 1:4 gegen den fünfmal siegreichen Gruppensieger DJK Blau-Weiß. Zudem kam aber auch der gegen Bülse noch unterlegene BV Horst-Süd als bester Gruppendritter in die Zwischenrunde.

Eintracht Erle fehlen gegen ETuS Bismarck Sekunden

Eng ging es derweil auch in Gruppe D zu. Hier kämpften ETuS Bismarck und Eintracht Erle um Platz eins und standen sich im vorletzten Duell gegenüber. Lange sah es dabei nach einem Erfolg der Erler aus, die kurz vor dem Ende mit 4:3 führten. Doch mit der Schlusssirene schossen die Bismarcker in Person des aus seinem Kasten geeilten Keepers Hadi Khodr noch einmal aufs Tor. Da die Eintracht um Schlussmann Mario Mosbacher wegen des erklungenen Tones schon abgeschaltet hatte, trudelte die Kugel ungehindert zum 4:4 über die Linie. „Wir hatten ja vorher wegen meines Fehlers ein Tor kassiert, deshalb musste ich rausgehen und das 4:4 halt selber machen“, beschrieb Torschütze Hadi Khodr seinen erfolgreichen Ausflug in die gegnerische Hälfte. „Ich habe erst gedacht, es wäre schon zu spät gewesen und wir hätten verloren. Bis mir dann die Schiedsrichterin gesagt hat, dass das Tor doch noch zählt.“

Im Fernduell um den Gruppensieg reichte ihm und seinen Kollegen ein 5:3-Erfolg im letzten Spiel über den späteren Vierten SC Schaffrath, um die punktgleiche Eintracht durch ein um einen Treffer besseres Torverhältnisses auf Distanz zu halten. Vier Tore fehlten letztlich der drittplatzierten Spvgg Middelich-Resse, um den BV Horst-Süd als besten Dritten zu verdrängen. Das 9:3 zum Abschluss über Schlusslicht ETuS Gelsenkirchen genügte nicht. Ein solches Happy End wie das der Bülser kann nun mal nicht jedem vergönnt sein.