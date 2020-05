Corona: In St. Urbanus gelten feste Regeln für Gottesdienste

In der St.-Barbara-Kirche in Gelsenkirchen-Erle werden vom 11. Mai an wieder Gottesdienste gefeiert.

Gelsenkirchen-Buer/Erle/Hassel. St. Urbanus in Gelsenkirchen ermöglicht wieder erste Gottesdienste mit Besuchern. Zunächst gilt das für die Kirchen St. Barbara und St. Michael.

Ab Montag, 11. Mai, finden in der Pfarrei St. Urbanus an einzelnen Orten wieder öffentliche Messfeiern statt. Den Beginn machen St. Barbara in Erle und St. Michael in Hassel. Eine Woche später folgt St. Urbanus.

Gottesdienstzeiten und Informationen für St. Urbanus

„Dabei werden zunächst nur bei Werktagsgottesdiensten Gottesdienstteilnehmer zugelassen. Die Messen an Sonn- und Feiertagen werden vorerst weiterhin nur im Livestream zu sehen sein“ teilt Ludger Klingeberg, Referent für Öffentlichkeitsarbeit mit. Die Pfarrei weist darauf hin, dass beim Besuch der Gottesdienste verschiedene Regeln zu beachten sind: So ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Pflicht, auf den gemeinsamen Gesang wird verzichtet und der Einlass in die Kirchen wird kontrolliert. Aufgrund der Abstandsregeln sind in den Kirchen einzelne Sitzplätze markiert, die belegt werden dürfen. Daraus ergibt sich auch eine Obergrenze für die Teilnehmerzahl bei jedem Gottesdienst. Ist diese erreicht, können keine weiteren Personen eingelassen werden.

Kommunionspendung erfolgt an den Sitzplätzen

Auch die Kommunionspendung erfolgt, anders als sonst, nicht vor dem Altar, sondern an den Sitzplätzen der Gottesdienstbesucher.

In den nächsten Wochen wollen die Verantwortlichen der Pfarrei aufgrund der gesammelten Erfahrungen entscheiden, ob und wie weitere Lockerungen bei den Gottesdiensten möglich sind. Dabei, betont Propst Markus Pottbäcker, werde die Pfarrei, behutsam vorgehen. „Bei allen Entscheidungen hat der Schutz der Gesundheit immer Vorrang“, so der Pfarrer von St. Urbanus.

Gottesdienste in dieser Woche: St. Barbara, Erle: Montag, 18.30 Uhr; Dienstag bis Freitag, 9 Uhr und 18.30 Uhr; Samstag, 9 Uhr. St. Michael, Hassel: Mittwoch, 19 Uhr. Eine vollständige Liste der Regeln hat die Pfarrei auf ihrer Internetseite www.urbanus-buer.de/corona veröffentlicht.