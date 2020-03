Das Coronavirus bestimmte das aktuelle Tagesthema des Gelsenkirchener Gesundheitsausschusses, der am Donnerstag im Hans-Sachs-Haus tagte. Die Mitglieder lobten die Verwaltung für ihre transparente Informationspolitik zu Infektionen und Präventionsmaßnahmen – sie hatten aber auch einige kritische Fragen.

Dr. Dagwin Lauer (FDP, sachkundiger Bürger) und Birgit Wehrhöfer (Bündnisgrüne) warfen beispielsweise die Fragen auf, warum die seit Wochenbeginn eingerichtete Hotline (0209 169 5000) nicht schon etwas eher ihre Arbeit aufgenommen und warum sich die Stadt gegen die Einrichtung eines zusätzlichen Testzentrums entschieden und nur für einen ambulanten Testservice habe. Außerdem gebe es in München eine Art Drive-in-Angebot. Hintergrund: In Bochum haben Test-Zentrum und Hotline seit vergangener Woche ihre Arbeit aufgenommen.

Coronavirus- Gelsenkirchen führt neues Testverfahren einGesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff begründete dieses Vorgehen damit, dass die Stadt es vermeiden möchte, dass potenziell Infizierte, eigenständig zu einem Testzentrum anreisen und auf dem Weg dorthin womöglich noch viele Menschen anstecken. Wolterhoff: „Wir müssen umsichtig mit den Kapazitäten umgehen und sie nicht unnötig ausreizen.“ Ziel müsse immer sein, niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser zu entlasten, damit keine Engpässe in der Versorgung und Behandlung entstünden.

Luidger Wolterhoff, Stadtrat für den Vorstandsbereiches Arbeit und Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz der Stadt Gelsenkirchen. Foto: Foto: Martin Möller / FFS

Gesundheitsdezernent: Mobiler Testservice ist besser als ein lokales Testzentrum

Zugleich rechnete er an einem Fallbeispiel vor, dass der mobile Testservice durch DRK-Mitarbeiter mehr zu leisten imstande sei, als ein Untersuchungszentrum: „40 Wagen im Stadtgebiet für fünf Stunden im Einsatz und bei drei Testabstrichen pro Stunde ergeben insgesamt 600 Tests am Tag – das ist selbst mit einem Zentrum nicht zu leisten.“ Die nachgezogene Hotline erklärte Wolterhoff offen mit einer „galoppierenden Entwicklung in Sachen Coronavirus“, da lerne jede Stadt jeden Tag neu dazu. Zugleich betonte er, dass die vorhandenen Test für Wochen reichten und auch noch nachbestellbar seien.

Die Drive-in-Testmöglichkeit betrachtet der Gesundheitsdezernent noch kritisch, München als Millionenmetropole und Gelsenkirchen seien da nicht vergleichbar. Sein Argument: Am Mittwoch habe es 206 Anrufe an der Hotline gegeben, nach Analyse auf medizinischen Notwendigkeiten seien gerade einmal sechs Test anberaumt worden. Botschaft: Alles noch im überschaubar kleinem Rahmen.

Fallstricke bei der Bestellung von Schutzmaterial

Auch die Frage nach Schutzkleidung und -material und die Bevorratung stand im Raum. Lauer berichtete davon, dass er im Februar nachbestellen wollte, aber schon zu diesem Zeitpunkt keine Ware mehr vorhanden gewesen sei. „Außerdem darf ich auch Brandschutzgründen gar nicht mehr einlagern - da gibt es Obergrenzen“, sagte Lauer, der dieses Problem zum Anlass nahm, künftig darüber nachzudenken, bestehende Regelungen anzupassen.

Ein weiteres Thema war die Notfallversorgung durch die Kassenärztliche Vereinigung. Nachdem zuletzt der augenärztliche Notdienst für das Einzugsgebiet Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen nun am Bochumer Knappschaftskrankenhaus angesiedelt ist, prognostizierte Gesundheitsamtsleiter Klaus Mika das auch für andere Bereiche. „Beispielsweise für den Bereich HNO, die Entwicklung geht dahin.“ Zugleich beruhigte Mika aber auch, denn als Alternative stünde in Notfällen auch die Uniklinik Essen zur Verfügung.