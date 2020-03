Coronavirus: Schalke bestreitet Kellerduell ohne Zuschauer

Gelsenkirchen. Das Kellerduell der 2. Basketball-Bundesliga Pro A findet wegen des Coronavirus nun doch ohne Zuschauer statt. Schalke 04 trifft auf Karlsruhe.

Die Basketballer des FC Schalke 04 werden das so wichtige Kellerduell in der 2. Bundesliga Pro A in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle am heutigen Mittwochabend (19.30 Uhr) wegen des Coronavirus nun doch ohne Zuschauer bestreiten.

„Wir haben uns aufgrund der jüngsten Entwicklungen bezüglich der Verbreitung von Covid-19 schweren Herzens dazu entschieden, das wichtige Heimspiel gegen die PS Karlsruhe Lions ohne Zuschauer stattfinden zu lassen“, sagt Schalkes Basketball-Sprecher Simon Schneider. Das Spiel zwischen dem Tabellenvorletzten und dem vier Punkte besser platzierten Tabellendrittletzten können die Fans allerdings kostenlos im Livestream auf airtango.live verfolgen.

Trainer Alexander Osipovitch muss auf Tucker Haymond verzichten

„Bezüglich der Rückerstattung bereits gekaufter Eintrittskarten wird sich Ticket-Dienstleister Reservix zeitnah mit allen Käufern in Verbindung setzen und den Ticketpreis zurückerstatten“, teilt der Verein mit. „Der FC Schalke 04 bedankt sich bei allen Fans für deren Verständnis.“

Die Situation für das Team von Schalkes Headcoach Alexander Osipovitch, dem der verletzte Tucker Haymond und Lavon Hightower nach dessen Vertragsauflösung fehlen werden, hat sich am vergangenen Wochenende unangenehm verschärft. Selbst hatten die Schalker spielfrei, und die Konkurrenz hat gepunktet.

Die Artland Dragons haben schon sechs Punkte Vorsprung

So sind die Artland Dragons bereits auf sechs Punkte enteilt und die Karlsruher Löwen dank ihres 86:83 über die Eisbären Bremerhaven eben auf vier. Das bedeutet, dass es die königsblauen Korbjäger auch nach diesem vielleicht schon vorentscheidenden Kellerduell auf einem Abstiegsplatz bleiben werden.

„Es ist ein Richtungsspiel für die nächsten Wochen“, formuliert Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert. Sollte das Osipovitch-Team, das das Hinspiel mit 74:78 verloren hat, diese Partie vergeigen, wäre der Abstieg fast schon beschlossene Sache; sollte es aber mit fünf Punkten Differenz gewinnen, läge es nur noch zwei Zähler hinter den Karlsruhern und hätte das Plus des besseren direkten Vergleichs. (AHa)