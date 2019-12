Debakel in Brackel: Viktoria Resse geht mit 1:6 baden

Dortmund. „Das war ein Tag, an dem bei uns nichts ging. Solche Tage gibt es“, sagt Frank Conradi, der Trainer von Viktoria Resse, nach dem 1:6 in Brackel.

Viktoria Resse holte sich in der Fußball-Landesliga die nächste Auswärtsniederlage ab. Sie fiel diesmal mit 1:6 beim SV Brackel 06 besonders krass aus. „Debakel in Brackel“ – so fasste Trainer Frank Conradi die 90 Minuten mit drei Worten treffend zusammen. Und etwas weniger poetisch fügte er hinzu: „Das war ein Tag, an dem bei uns nichts ging. Solche Tage gibt es.“

Den Ausschlag, dass die Resser an der Oesterstraße in Dortmund unter die Räder gerieten, gaben die individuellen Fehler, die in der ersten Halbzeit zu den beiden ersten Gegentoren führten. „Danach habe ich auf eine Dreierkette umgestellt und die Mannschaft damit komplett überfordert“, bekannte Frank Conradi. „Insofern muss ich mir auch den Schuh anziehen und bin nicht unbeteiligt an dieser auch in der Höhe verdienten Niederlage.“

Lutz Reydt gelingt der Resser Ehrentreffer

Seine Hoffnung, nach der Pause mit mehr Offensivpower für die Wende zu sorgen, musste er früh begraben. Sieben Minuten reichten den Brackelern, um aus dem 2:0 ein 5:0 zu machen. Dabei zeichnete sich besonders Yassir Mhani aus. Nachdem er bereits in der ersten Hälfte zweimal getroffen hatte, gelang ihm ein weiterer Doppelpack.

In der letzen halben Stunde ging es für die Resser nur noch um Schadensbegrenzung. Das gelang - und auch das Ehrentor durch Lutz Reydt. „Ich erwarte jetzt eine Reaktion in der Kabine“, so Frank Conradi. „Wir müssen die Köpfe schnell frei kriegen.“

Tore: 1:0, 2:0 Yassir Mhani (14., 37.), 3:0 Patrick Sacher (53.), 4:0, 5:0 Yassir Mhani (57., 60.), 5:1 Lutz Reydt (78.), 6:1 Harry Coleman (81.).

Viktoria Resse: Hutsch, Güzel, Svenßon, Cesur, Krick, Kacar (63. Horstenkamp), Sahin (46. Reydt), Neumann (76. Kajan), Jubt, Samson, Tomanek (46. Birbir)