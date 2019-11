Der BSV Buer-Bülse hat schon vorher Grund zum Jubeln

Bülse. Patrik Jany wird Weltcup-Dritter, fehlt dem Luftgewehr-Bundesligisten BSV Buer-Bülse aber am Samstag gegen den SV Gölzau.

Für den BSV Buer-Bülse steht in der Luftgewehr-Bundesliga ein besonderes Wochenende bevor, und zwar ein besonders kurzes. Wegen des stillen Feiertags Totensonntag sind die Bülser nicht zweimal, sondern nur einmal im Einsatz. In der Sporthalle des KKS Nordstemmen trifft der Tabellenfünfte am Samstag (15 Uhr) auf den SV Gölzau. Doch Grund zum Jubeln gab es für den BSV schon zwei Tage vor dem Kurz-Ausflug nach Niedersachsen.