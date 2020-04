Der Stürmer, der Magath vor die Füße kotzte, hat neuen Klub

Der ehemalige Schalker David Loheider stürmt in der neuen Saison für den Westfalenligisten Lüner SV.

Gelsenkirchen. David Loheider stürmt in der neuen Saison für den Westfalenligisten Lüner SV. Richard Weber geht ins Trainer-Team des Oberligisten SV Schermbeck.

Zwei ehemalige U-Spieler des FC Schalke 04 haben für die Saison 2020/21 einen neuen Job gefunden: Richard Weber stößt zum Trainer-Team des Oberligisten SV Schermbeck, und David Loheider wird demnächst für den Westfalenligisten Lüner SV stürmen.

Richard Weber, der bereits von 2010 bis 2012 für die U 23 der Königsblauen gespielt hatte und nach seiner Rückkehr 2017 schließlich 2019 an der Oberliga-Meisterschaft und der Rückkehr in die Regionalliga beteiligt war, soll beim SV Schermbeck das Trainer-Duo um Seilman Salha und Christopher Pache unterstützen. „Wir freuen uns ungemein, dass das geklappt hat“, sagt SVS-Manager Cem Kara.

Richard Weber kommt auf insgesamt 189 Regionalliga-Spiele

Insgesamt kommt der 29-jährige Richard Weber, der zu Beginn der Saison bei der später dann insolventen SG Wattenscheid 09 eine neue Herausforderung gesucht hatte, auf 189 Regionalliga-Spiele – eben für Schalkes U 23 und die Null-Neuner sowie für die Sportfreunde Siegen und Rot-Weiss Essen.

David Loheider hat sämtliche Nachwuchs-Teams auf Schalke durchlaufen und ist nach zahlreichen Stationen zuletzt beim Dortmunder Landesligisten TuS Bövinghausen gewesen. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler hat beim Lüner SV große Freude ausgelöst.

Lünens Trainer Christian Hampel: „David ist genau das, was wir brauchen“

„David ist genau das, was wir brauchen. Uns fehlte die Neun. Mit einer richtig guten Neun wie ihm hätten wir wohl jedes Spiel gewonnen“, sagt Christian Hampel, Trainer und Sportlicher Leiter der Löwen, die aktuell in der Westfalenliga-Staffel 2 Rang 13 belegen. „Ich bin froh, dass er zu uns gestoßen ist. Er ist ein richtig guter Junge, mit dem wir ein Loch schließen. Mit seinen 29 Jahren hat er noch richtig Feuer.“

Größeren Bekanntheitsgrad erlangte David Loheider schon als 18-Jähriger, nachdem er beim FC Schalke 04 im Jahr 2009 einen Profi-Vertrag unterschrieben hatte und anschließend im Trainingslager in Herzlake aufgefallen war. Nicht so sehr als Fußballer. Er war der erste Spieler, der dem damaligen Trainer Felix Magath in Schmerzlake vor die Füße kotzte. (AHa)