Jochen Schneider war verärgert – und dabei ging es nicht einmal um die 0:3-Niederlage in Köln. Schalkes Sportvorstand äußerte sich am Samstag ausführlich zu den Vorkommnissen in der Bundesliga. Wir haben uns entschieden, Schneiders Ausführungen aufgrund der bemerkenswerten Deutlichkeit im Wortlaut zu veröffentlichen.

Zu den Pfiffen gegen Alexander Nübel: „Der Junge macht den Fehler nicht mit Absicht. Natürlich macht die Situation etwas mit ihm, das hat man jetzt gespürt. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, war dann, wie der Junge mit Häme übergossen wurde von dem ganzen Stadion. Ich hab mich mit einem Zuschauer oben angelegt. Vor zehn Jahren war das Thema Robert Enke so groß und wir übergießen einen 23-Jährigen Jungen, der einen Fehler macht, mit dieser Art von Häme. Ich kann’s nicht nachvollziehen. Ich kann’s genauso wenig nachvollziehen wie das, was heute hier im Stadion und in Sinsheim passiert ist. Ich weiß nicht, auf was für einem Weg unsere Gesellschaft ist, aber wir im Fußball sind da vorne mit dabei.“

Noch einmal zu Nübel: „Was Schalke 04 noch immer auszeichnet, ist dieser extreme Zusammenhalt insbesondere auch in schwierigen Phasen. Alex macht den Fehler ganz gewiss nicht mit Absicht. Er ist ein Spieler von uns, da müssen wir alle zusammenhalten. Anders geht’s doch nicht, anders ist doch nur Misserfolg programmiert.“

Zu den anhaltenden Protesten gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp: „Was in Sinsheim passiert ist und hier: Ich weiß nicht, was in diesen Köpfen los ist, was die Motivation ist. Ich gehöre glücklicherweise zu den Menschen, die Dietmar Hopp persönlich kennen. Das ist eine Seele von Mensch. Der hat gar nichts Böses in sich. Der hat nicht nur dem Sport, sondern der Gesellschaft so viel gegeben. Und diesen Mann so anzugreifen, das muss mir mal einer erklären mit welcher Motivation. In mein Hirn geht’s nicht mehr rein. Beide Mannschaften (in Sinsheim, die Red.) haben völlig richtig reagiert, zu sagen: Wenn ihr das Spiel zerstört, dann spielen wir auch nicht mehr Fußball. Diese wenigen Menschen nehmen 99,99 Prozent der Zuschauer im Stadion und 100 Prozent vor den Fernsehern ihr Hobby. Das nehmen die den weg. Mit welcher Arroganz treten die hier auf, um anderen Leuten das Hobby kaputtzumachen? Es ist die Frage: Wann ist jetzt da mal Selbstreinigungsprozess in den Blöcken? Da stehen ja jede Menge Menschen daneben und das Transparent – nächste Frage: wie kommen die Transparente da rein? – wird ausgerollt und alle, die da drumherum stehen, tolerieren das.“

Zu der Tatsache, dass Schalkes Fans bis zum Samstag noch nicht wegen Hopp-Protesten besonders auffällig geworden waren: „Ich habe heute die Rufe auch gehört. Ich habe die auch gehört im Block.“

Zu seinen Erwartungen an die Schalker Fans: „Auch an alle Schalker: Ich kann’s nicht nachvollziehen. Warum jetzt Dietmar Hopp in dieser Art und Weise beleidigt wird. Ich kann’s nicht nachvollziehen. Und ich kann nur an alle Schalker appellieren, am nächsten Samstag sich fair zu verhalten. Insgesamt. Gegen Dietmar Hopp, gegen die TSG Hoffenheim, gegen Alexander Nübel – ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Birne ist limitiert, da geht’s nicht mehr rein.“

Zu einem möglichen Einsatz von Nübel am Dienstag gegen Bayern: „Diese Frage, ich kann sie jetzt nicht beantworten. Da müssen wir sehen, wie Alexander die nächsten eins, zwei Tage drauf ist, und dann gibt’s am Ende eine Entscheidung, die David Wagner, Simon Henzler und Alexander Nübel treffen müssen. Ich hoffe, dass der Junge wieder spielen wird und dass er gut spielen wird, denn davonrennen hat noch nie etwas gebracht. Ich kann auch in Bezug auf Alexander Nübel nur an alle Schalker appellieren: Wir können die Dinge nur gemeinsam schaffen. Wenn man sich einen herauspickt? Ich fange damit nichts an.“

Zum Spiel gegen Hoffenheim am Samstag und möglichen Protesten: „Es gibt ja diesen Drei-Stufen-Plan. Wobei man auch schon diskutieren kann, ob drei Stufen sinnvoll sind. Wenn ich mit meinem Kind zweimal etwas androhe und es passiert nichts, dann passiert halt nichts. So war es auch in Sinsheim: Die (die Bayern-Fans, die Red.) haben zweimal das Ding rausgeholt, sie wussten: Ein drittes Mal geht nicht, dann verlieren die Bayern die Punkte. Wahrscheinlich ist dieser Drei-Stufen-Plan auch nicht die Lösung, vielleicht braucht es einen Ein-Stufen-Plan: Ein Transparent, Spielabbruch. Es ist vielleicht die richtige Maßnahme, dass es auch noch der Letzte kapiert. Im Moment ist dieser Drei-Stufen-Plan vorgegeben.“

Zur Öffentlichkeit, die die Ultra-Gruppierungen mit ihren Aktionen erreichen: „Sie haben ihre Aufmerksamkeit. Dann werden die Transparente eingeblendet – Bilder, die wir nicht sehen möchten. Wir zeigen sie aber trotzdem. Du gibst denen dann noch die Plattform. Aber das ist logisch: Das Spiel wird unterbrochen, die Mannschaften gehen runter.“

Zu einer Selbstreinigung in den Fan-Blöcken: „Das wäre wünschenswert, aber die große Hoffnung habe ich nicht. Das hat man heute ja auch hier gesehen. Auf dem richtigen Weg sind wir nicht. Im Fußball und in der Gesellschaft. Wenn ich das sagen darf.“

Aufgezeichnet von Manfred Hendriock in der Mixed-Zone.