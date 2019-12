Die Eisbären frieren die Schalker ganz schnell ein

Die Basketballer des FC Schalke 04 sind am verdammt kalten Tabellenende der 2. Bundesliga Pro A angekommen und quasi von den Eisbären Bremerhaven eingefroren worden. Letztlich war das Team von Headcoach Alexander Osipovitch, das im gesamten Spiel so viele Punkte schaffte wie der BBL-Absteiger in der ersten Halbzeit, chancenlos. Total. „Bremerhaven hat die richtige Einstellung gezeigt“, sagte der Schalker Trainer nach der 48:81 (27:48)-Niederlage, ohne zu erwähnen, was dies für seine Mannschaft zu bedeuten hatte.

Groß war die Hoffnung im Schalker Basketball-Lager, dass die Mannschaft – anders als in den drei Partien zuvor – befreit aufspielen würde. Doch davon war von der ersten Minute an in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle nichts zu sehen. Die wünschenswerte Leichtigkeit mit teilweise faszinierendem Pass-Spiel präsentieren die Eisbären Bremerhaven, bei denen Point Guard Kasey Hill, der sein Höschen etwas knapper trug als alle anderen, ein überragender Ballverteiler und Rhondell Goodwin ein herausragender Schütze war. Dieses Duo prägte die erste Halbzeit so sehr, dass die Partie nach 20 Minuten schon entschieden war.

Tobias Steinert: „Wir hatten eine unterirdische Quote aus dem Feld“

„Bremerhaven hat das ganze Spiel kontrolliert“, sagte Schalkes Trainer Alexander Osipovitch, der nach der ersten Hälfte so fertig war, dass er erst einmal ein paar Minuten alleine auf seinem Stuhl grübelte, ehe er sich mit dem Scouting beschäftigte und zu seinem Team in die Kabine ging. „Das Scoring“, meinte er später nach den mickrigen 48 Punkten, „hat heute eine Rolle gespielt. Wir haben aber trotzdem gute Würfe bekommen.“

Schalkes Headcoach Alexander Osipovitch sah eine 48:81-Niederlage seines Teams gegen die Eisbären Bremerhaven. Foto: Oliver Mengedoht

Etwas anders formulierte es Tobias Steinert. „Wir hatten eine unterirdische Quote aus dem Feld“, sagte der Chef der Schalker Basketballer, wollte der Mannschaft jedoch keinen Vorwurf machen. „Du musst ja auch sehen, dass wir gegen ein Top-Team der Liga gespielt haben“, sagte der 32-Jährige. Die ganze Wurf-Wahrheit in Zahlen: 61-mal zielten die Königsblauen, lediglich 19-mal trafen sie. Macht 31 Prozent.

Bremerhaven schafft 11:2-Lauf mit drei Dreiern

Nachdem die Schalker Korbjäger, bei denen Jordan Spencer nach seiner Leistenzerrung fit war und in der Start-Fünf stand, im ersten Viertel lange 6:39 Minuten gebraucht hatten, um durch Johannes Joos zum ersten Korb aus dem Feld zu kommen, gab es im zweiten mal etwas Hoffnung. „Wir haben kurz gezuckt“, meinte Tobias Steinert und dachte an die Phase, als das Osipovitch-Team dank Shawn Gulley noch einmal auf acht Punkte herangekommen war (16:24). Aber die Antwort der Eisbären brachte die Schalker schon nah an den Gefrierpunkt – ein 11:2-Lauf. Besonders bitter: Bremerhaven versenkte in dieser Zeit durch Anthony Canty (zweimal) und Rohndell Goodwin drei Dreier. „Die haben uns“, sagte Tobias Steinert, „richtig wehgetan.“

Zwar schafften die Schalker nach ihrem 18:35-Rückstand mal einen 6:0-Lauf, aber die Eisbären hatten dann ebenfalls noch einen 7:0- sowie pausenübergreifend einen 10:0-Lauf parat, so dass das Spiel spätestens beim 52:27 für Bremerhaven unwiderruflich entschieden war. Und als dann endlich Schluss war, verriet der Blick in die Schalker Basketball-Gesichter fast ausschließlich Ratlosigkeit. „Wir zeigen oft unser Potenzial und sind nur ganz selten deutlich unterlegen“, sagte Center Johannes Joos – was gegen die Eisbären bekanntlich ganz anders gewesen ist.

Es geht am Samstag zum Tabellendrittletzten Karlsruhe

Und deshalb wird Headcoach Alexander Osipovitch bis zur nächsten Partie am kommenden Samstag (28. Dezember, 19.30 Uhr) bei den PS Karlsruhe Lions sicherlich nicht nur ein Gespräch mit seinen Basketballern führen. Zumal es bei dieser Begegnung in Baden-Württemberg um einiges komplizierter werden könnte, befreit aufzuspielen. Der Druck wird immens sein. Dann tritt das Schlusslicht nämlich beim Tabellendrittletzten an, der am Freitagabend mit 97:112 bei den Uni Baskets Paderborn verloren und wie die Schalker sowie drei weitere Mannschaften erst vier Siege geholt hat.

Viertel: 11:19, 16:29, 14:15, 7:18.

FC Schalke 04: Newkirk (10), Jean-Louis, Spencer (2), Joos (4), Dunn (6), Touray (7), Szewczyk (2), Rohwer (3/1), Gulley (9), Belger (5/1).