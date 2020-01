Schalke. SSV Buer, Westfalia 04, Blau-Weiß GE, Viktoria Resse und Hessler 06 sind am Sonntag in der Hallenmasters-Endrunde der Erstmannschaften dabei.

Die Favoriten setzen sich am Ende durch

Beim Sparkassen-Hallenmasters stehen die Endrundenteilnehmer für Sonntag fest. Am zweiten Zwischenrundentag der Erstmannschaften im Schürenkamp setzten sich die favorisierten Mannschaften durch. Aus der Gruppe 3 qualifizierten sich die SSV Buer, Westfalia 04 und auch der drittplatzierte SV Hessler 06. Aus der Gruppe 4 schafften die DJK Blau-Weiß und Viktoria Resse den Sprung in die Endrunde.

Der Fußballkreis Gelsenkirchen verzeichnete mit 300 Zuschauern den bisher besten Besuch der vergangenen Tage. Sie bekamen auch ordentliche Spiele mit 83 Toren in zwölf Begegnungen zu sehen. Aber sie sahen auch eine Rote Karte für Dennis Furgoll von Eintracht Erle, der in der letzten Erler Partie gegen Westfalia 04 erst eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte, dann aber in Richtung des Schiedsrichters noch applaudierte und von diesem vom Parkett geschickt wurde.

In der Gruppe 3 war die SSV Buer nach zwei Siegen aus zwei Spielen schon sicher durch. Zufrieden zeigte sich auch Rüdiger Kürschners. „Wir haben konzentriert gespielt. Beim 8:1 gegen Westfalia haben wir einen Klassefußball gespielt“, sagte der SSV-Trainer, der aber noch auf einige Spieler verzichten musste und daher auf Akteure aus der zweiten und dritten Mannschaft zurückgreifen musste. Kürschners: „Sonntag sind vielleicht wieder andere dabei. Dann wird aber auch die Tagesform entscheiden.“

Der letzte Gegner, Hessler 06, hätte sich mit einem Sieg noch auf Rang zwei vor Westfalia 04 hieven können, der den sicheren Endrundenplatz bedeutet hätte. Doch nach dem 3:3 mussten sie als Gruppendritter noch mal zittern. Denn vier Punkte hätte auch noch der VfL Resse 08 in der Gruppe 4 erreichen können.

Gegen die DJK Blau-Weiß, die zuvor alle Partien in der Vor- und Zwischenrunde gewonnen hatte, reichte es aber nur zu einem 3:3. Und das, obwohl die Resser fast zwei Drittel der Spielzeit mit Sebastian Scheiwe einen Feldspieler ins Tor gestellt hatten, um ein spielerisches Übergewicht zu bekommen. Doch das Schürenkamp-Team belohnte sich mit dem Gruppensieg vor Viktoria Resse. Resse 08 schied als Dritter mit nur zwei Punkten aus.

„Die Jungs sind ehrgeizig und freuen sich auf die Endrunde“, sagte Blau-Weiß-Trainer Michael Steinhüser nach dem zweiten Spiel. „Sie machen da weiter, wo sie in der Hinrunde auf dem Platz aufgehört haben.“ Peter Colmsee, der Viktoria Resse an diesem Tag coachte, war nur bedingt zufrieden. „Das erste und dritte Spiel waren gut. Da haben wir den Ball laufen lassen. Gegen Blau-Weiß haben wir zu viele Fehler gemacht“, sagte er. „Aber das Ziel war die Endrunde, und die haben wir erreicht.“

Interessante Endrunden-Gruppen

In der Endrunde warten aber schwierige Gegner. In der Gruppe „Automobile Basdorf“ treffen Erle 08, SSV Buer, Horst 08, Viktoria Resse und BV Horst-Süd aufeinander. In der Gruppe „Privatbrauerei Stauder“ messen sich YEG Hassel, Blau-Weiß GE, Erle 19, Westfalia 04 und Hessler 06.