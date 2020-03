Die S04-Reserve rutscht immer weiter ab

Für die zweite Basketballmannschaft des FC Schalke 04 geht es in der Oberliga weiter bergab: Die Königsblauen verloren beim TV Ibbenbüren II mit 63:79 und rutschten durch den Sieg der Hertener Löwen II auf den vorletzten Platz ab. Anfang Februar hatten die Schalker noch Rang acht belegt. Beim Tabellenfünften kamen die Gäste schlecht in die Partie.

„Ibbenbüren hat seine körperlichen Vorteile ausgenutzt und immer wieder leicht gepunktet“, begründete S04-Kapitän Marcel Witt den schnellen 3:12-Rückstand. Im Laufe des ersten und zweiten Viertels kamen seine Schalker aber besser ins Spiel, sodass sie zur Halbzeit nur mit 36:39 zurück lagen. „Da hatten wir auch einige gute Tempogegenstöße“, so Witt.

Kraftreserven schwinden

Im dritten Viertel zog Ibbenbüren auf elf Punkte davon. Das Herankämpfen der Schalker klappte diesmal nicht mehr so gut. „Wir konnten den Rückstand zwar noch einmal auf fünf Zähler verkürzen, haben uns das aber durch Ballverluste und schlechte Abschlüsse wieder vermasselt“, erzählt Witt, im letzten Viertel waren wir einfach k.o. Wir hatten nach den zwei spielfreien Wochen keine Spielpraxis und konnten wegen Krankheiten in dieser Zeit auch nicht gut trainieren. Weil wir dann auch noch immer wieder der Führung von Ibbenbüren hinterlaufen mussten, fehlte am Ende die Kraft.“ Nun gilt es, den Tank schnell wieder aufzufüllen. Am Samstag, 18 Uhr, steht nämlich das wichtige Gastspiel beim nur zwei Punkte besseren Tabellenachten SV Brackwede an.