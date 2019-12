Die Schalker fahren zum Nonplusultra-Team der Liga

Dieses 32:24 über den HC TuRa Bergkamen hat den Oberliga-Handballern des FC Schalke 04 so richtig gutgetan. Und Trainer Sebastian Hosenfelder findet es ein bisschen schade, dass ausgerechnet nach dem ersten Saisonsieg das Nonplusultra-Team der Liga auf seine Mannschaft wartet. „Der Top-Gegner“, wie er sagt. Seine Handballer gastieren am Samstagabend beim verlustpunktfreien Tabellenführer ASV Hamm-Westfalen II. Anwurf wird um 19.30 Uhr in der Sporthalle des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums am Werner-Figgen-Weg sein.

Der ursprüngliche Plan sieht vor, dass dies das letzte Spiel für Torwart Veit Lichtenegger sein wird, ehe dieser zum Soester TV zurückkehren wird. Allerdings wollen die Schalker versuchen, den seit Montag 39-Jährigen, der gegen Bergkamen ein tolles Spiel gemacht hat, zumindest noch für die letzten beiden Hinrunden-Partien im Januar an sich zu binden. Am 11. Januar kommt der TuS Ferndorf II nach Gelsenkirchen, und eine Woche später geht es nach Ostwestfalen zum zwei Punkte besser platzierten Tabellenvorletzten TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck. „Wir werden versuchen“, sagt Sebastian Hosenfelder, „Veit zu bearbeiten.“

Bronchitis: Fabian Hentschel fehlt Schalke in Hamm

Obwohl der ASV Hamm-Westfalen II in dieser Saison die Top-Mannschaft der Oberliga ist und in seinen bisherigen zehn Spielen beeindruckende 345 Treffer erzielt hat – 118 mehr als die Schalker –, glaubt Trainer Sebastian Hosenfelder daran, dass seine Mannschaft das Selbstvertrauen vom Sieg über Bergkamen mitnehmen kann. „Gegen einen anderen Gegner wäre es sicherlich einfacher“, sagt der 38-Jährige. „Aber wir haben uns ein, zwei Sachen zurechtgelegt.“ Und sie haben auch eine gute Erinnerung, nämlich an das Rückspiel der vergangenen Saison: Da präsentierten sich die königsblauen Handballer gegen das Team von Trainer Christian Feldmann in der zweiten Halbzeit bärenstark und setzten sich im Schürenkamp mit 33:31 (15:18) durch.

Wie schon gegen Bergkamen plant Sebastian Hosenfelder, zunächst nur 13 Spieler zu nominieren und einen Platz offenzulassen, um je nach Spielverlauf reagieren zu können. Keine Rolle spielt bei diesen Gedanken Fabian Hentschel, der am vergangenen Samstag nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback gefeiert hat. „Er hat eine Bronchitis und wird definitiv ausfallen“, sagt Schalkes Trainer Sebastian Hosenfelder.