Die Schalker freuen sich auf Spitzenreiter 1. FC Köln

Gelsenkirchen. „Das wird eine große Herausforderung, die wir aber gerne annehmen“, sagt Schalkes U-19-Trainer Norbert Elgert vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln.

Auf die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 warten in der A-Junioren-Bundesliga zwei Knaller-Spiele. Zunächst trifft die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert am Sonntag (11 Uhr, Rasenplatz 7 am Parkstadion) auf Spitzenreiter 1. FC Köln, ehe sechs Tage später der punktgleiche Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach zum Rückrunden-Start in Gelsenkirchen zu Gast sein wird. „Aber erst mal eins nach dem anderen“, sagt der 62-jährige Fußball-Lehrer. Obwohl er schon zugibt, dass diese beiden Partien für seine Mannschaft, die auf Rang fünf sieben Zähler weniger hat, richtungweisend sein werden.