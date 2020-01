Die Schalker haben einen Plan: Befreit zum Erfolg

Prickelnd war es wahrlich nicht, wie die Basketballer des FC Schalke 04 im Kellerduell der 2. Bundesliga Pro A zu ihrem 62:46 über die Artland Dragons gekommen sind. Es war aber der sechste Saisonsieg für den Tabellendrittletzte, ein Erfolgserlebnis halt. „Hoffentlich nehmen wir die Motivation mit“, sagt Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert vor der Partie beim Tabellendritten Science City Jena, die am Samstagabend um 19 Uhr in der Sparkassen-Arena an der Keßlerstraße 28 beginnen wird. „Wir können ja befreit aufspielen.“

Befreit können die Schalker vor allem deshalb aufspielen, weil das Wort Außenseiter jeder Einzelne des Teams von Trainer Headcoach Alexander Osipovitch auf der Stirn stehen haben wird. „Und wenn du befreit aufspielen kannst, ist vieles möglich“, sagt Tobias Steinert und erklärt auch gleich die entsprechenden Details für die Partie beim BBL-Absteiger. „Wir dürfen nicht abreißen lassen. Und wenn es bis zum Ende eng bleiben sollte, müssen wir da sein“, sagt der 32-Jährige. „Wir spekulieren darauf, dass sich dieser Moment bieten wird.“

Jena erklärt die Knappen und knapp

Der Schalker Tross kann sich sicher sein, dass Science City Jena alles dafür tun wird, dass der Gast seine Spekulationen ganz schnell beenden wird. Eine sehr nett formulierte Warnung ist auf der Internet-Seite der Thüringer zu lesen. „Auch wenn der Wortstamm des Knappen – eines Bergmanns, der unter Tage arbeitet – nicht von knapp abgeleitet wird, so ziehen sich eng umkämpfte Spielausgänge wie ein roter Faden durch die bisherige Saison der Schalker“, steht dort. „Oft ohne Erfolgserlebnis.“ Wie im Hinspiel, das die Königsblauen – damals noch trainiert von Raphael Wilder – in der Willy-Jürissen-Halle mit 75.84 verloren.

Gut ist für Alexander Osipovitch, dass er wie schon gegen die Drachen aus Quakenbrück alle elf Spieler zur Verfügung hat. Und wer weiß? Vielleicht wird Lavon Hightower, der nach seiner Meniskus-Operation gegen die Artland Dragons erstmals wieder dabei war, diesmal schon etwas mehr als sieben Minuten Spielzeit erhalten. „Er hat ja lange Zeit nur individuell trainiert und muss erst wieder ein Gefühl fürs Spielgeschehen bekommen. Er muss sich jetzt herantasten. und dann bin ich mir sicher, dass er wieder der Alte wird“, sagt Tobias Steinert, der wegen der Verpflichtung des 25-jährigen amerikanischen Shooting Guards Tucker Haymond noch keinen Vollzug melden kann.“

Pause für Jenas Headcoach Frank Menz

Die Jenaer, die in der 2. Bundesliga Pro A ganz sicher Play-off-Kurs steuern, bezeichnet Tobias Steinert als sehr starke Mannschaft und harte Nuss. Allerdings haben auch die Schalker in dieser Saison – wenn auch nicht so oft wie gewünscht – gezeigt, dass sie über reichlich Klasse verfügen. Und genau das weiß auch Steven Clauss. „Zunächst muss man sagen, dass es in der Liga keine einfachen Gegner gibt und wir darauf angewiesen sind, eine sehr gute Leistung abzuliefern, um Spiele zu gewinnen. Das Duell am Samstag wird definitiv kein Selbstläufer. Auch die Schalker verfügen über Qualität, wie man zuletzt sehen konnte, als sie Heidelberg geschlagen haben“, erklärt der 62-Jährige.

Steven Clauss ist seit Donnerstag Jenas Headcoach – vorübergehend und aus einem traurigen Grund. Science City wird in den kommenden Wochen auf Trainer und Sportdirektor Frank Menz verzichten müssen, dem die Ärzte nach kräftezehrenden Monaten eine Basketball-Auszeit von unbestimmter Dauer verordnet haben. Im November war Frank Menz’ Frau Birgit (geborene Eggert), die für die DDR 24 und für Deutschland 70 Länderspiele bestritten hatte, im Alter von 52 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.