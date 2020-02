Die Schalker U 19 macht Fortschritte, zumindest kleine

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Norbert Elgert, der Trainer der U-19-Fußballer des FC Schalke 04, folgenden Satz gesprochen hat: „Das kann uns alle nicht zufriedenstellen, mich am allerwenigsten. Denn Durchschnitt bedeutet, keinen Erfolg zu haben.“ Das war am 15. Dezember, um genau zu sein – nachdem die Schalker A-Junioren beim FSV Mainz 05 mit 0:1 verloren und sich im Viertelfinale aus dem DFB-Pokal der Junioren verabschiedet hatten.

Nichtsdestotrotz sind die Königsblauen in ihrer Bundesliga-Staffel West nunmehr seit drei Spielen ungeschlagen. Zwar haben sie in der Tabelle keinen wirklichen Schritt nach vorne gemacht und liegen auf dem sechsten Tabellenplatz immer noch fünf Punkte hinter jenen ersten beiden Rängen – dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund –, die zur Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft berechtigen.

Schlechtes Zeichen: Jimmy Kaparos ein- und wieder ausgewechselt

Aber erstens, und da stellen wir uns mal ganz auf die Seite Norbert Elgerts, kommt es auf die Entwicklung der Spieler an, die nicht unweigerlich mit dem Einzug ins Halbfinale einhergehen muss, und zweitens haben die königsblauen A-Junioren inzwischen doch den Eindruck der ersten Saisonphase weggewischt, im Kampf um die begehrten ersten beiden Tabellenplätze chancenlos zu sein.

Erinnern wir uns nur an das Hinspiel gegen den FC Viktoria Köln, das mit 0:1 an das Team von Trainer Jürgen Kohler ging und in dem Jimmy Kaparos erst ein- und 30 Minuten später wieder ausgewechselt wurde. Das waren schlechte Signale, auch wenn sie nach dem doch riesigen Umbruch nicht zwingend verwunderlich waren.

Can Bozdogan und Malick Thiaw im Trainingslager mit den Schalker Profis

In der Hinrunde standen nach drei Partien nur drei Punkte auf dem Konto der Schalker A-Junioren, in der Rückrunde haben sie aus diesen drei Spielen neun Zähler geholt. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn wie am Sonntag das Ergebnis, das 2:0 gegen die Kölner Viktoria, besser ist als die Leistung auf dem Rasen.

Klar: Die Wunschvorstellung Norbert Elgerts hat die Schalker U 19 der Saison 2019/20 noch nicht erreicht. Vielleicht wird sie diese auch bis zum Saisonende gar nicht (mehr) erreichen. Aber es sind dennoch Fortschritte zu erkennen, zumindest kleine. Denn warum sonst hätte Cheftrainer David Wagner zum Beispiel den seitdem leider verletzten Can Bozdogan und Malick Thiaw mit ins Wintertrainingslager der Schalker Profis nach Spanien genommen?