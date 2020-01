Drei Medaillen für Schalkes Leichtathleten

Leistungstest bestanden. Die Leichtathleten von Schalke 04 kehrten von den Westfalenmeisterschaften in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle mit drei Medaillen im Gepäck nach Gelsenkirchen zurück. „Insgesamt waren unsere Leistungen bei diesem Wettkampf richtig cool. Das war ein Super-Einstieg ins Jahr 2020. Ich war mit fast allen Athleten richtig zufrieden. Wichtig war für mich, dass alle mit einem guten Gefühl aus der Halle gegangen sind“, resümiert Schalkes Trainer Timo Krampen.

Mateusz Lewandowski holte sich bei der männlichen Jugend über 60 Meter Sprint die Bronzemedaille. „Mateusz ist Bestzeit gelaufen, das war richtig gut. Und dabei war es nicht seine Paradedisziplin“, streicht Krampen heraus. Das polnische Talent sprintete die Strecke im Vorlauf in 7,19 Sekunden. Im Finale flitzte Lewandowski in 7,14 Sekunden ins Ziel.

Damit lag er nur knapp hinter Sieger Emil Bekker (LG Olympia Dortmund) und Lennart Hartenberg (TV Wattenscheid 01), die beide in 6,89 Sekunden über die Ziellinie sprinteten. „Das, was Mateusz in dieser Disziplin herausgeholt hat, war das Maximum. Nächste Woche tritt er bei der NRW-Meisterschaften in Dortmund über die 400-Meter-Distanz an. Da kann er seine Qualitäten noch deutlich besser zum Ausdruck bringen“, sagt Schalkes Coach.

Suleyman Ali knapp am Finale vorbei

Für S04-Sprinter Suleyman Ali reichte es nach dem Vorlauf, den er in 7,66 Sekunden beendete, nicht zum Weiterkommen. Trotzdem war Timo Krampen mit seinem Schützling nicht unzufrieden. „Auch Suleyman hat eine persönliche Bestzeit erreicht, deswegen war sein Wettkampf keine Enttäuschung, ganz im Gegenteil. Er hat den Finallauf nur ganz knapp verpasst.“

Gregorie Kunz wurde im dritten von insgesamt fünf Vorläufen disqualifiziert. Das königsblaue Talent war einen Tick zu früh aus dem Startblock herausgeschossen. „Da gibt es klare Regeln und in diesem Fall leider keine zweite Chance. Für Gregorie war der 60-Meter-Wettkampf beendet. Zum Erfahrung-Sammeln war das sicherlich wertvoll, auch wenn die Enttäuschung nach der Disqualifikation natürlich groß war“, sagt Timo Krampen.

Kunz konnte seinen Frust aber etwas später in Siegeslust umwandeln. Mit der 4x200-Meter-Staffel, die er zusammen mit Lewandowski, Ali und dem mexikanischen Austauschschüler Emilio Ramirez Rodriguez bildete, wurde Kunz in 1:35,54 Minuten Erster vor der StG Recklinghausen-Hamm (1:35,84).

Neben der siegreichen Staffel verließ auch Katharina Winkelmann die renovierte Helmut-Körnig-Halle mit einer schmucken Medaille. Mit 11,84 Metern holte sich Winkelmann im Kugelstoßen bei der weiblichen Jugend U 18 Bronze hinter Amina Medjic (Kreuztal/11,94 m) und Malin Böhl (TV Wattenscheid/13,60 m). „Sie war knapp dran an ihrer Zwölf-Meter-Marke, die sie im alten Jahr noch erreicht hatte. Alle Kugelstoßer haben sich mit der neuen Anlage in Dortmund etwas schwer getan, aber unter dem Strich waren wir mit dem Wettkampf zufrieden“, sagte Trainer Timo Krampen.

Lilly Kaden erreicht die Norm

Lennart Ogaza richtet den Blick voll auf den Sommer. Foto: alf Rottmann / FUNKE Foto Services

Im Weitsprung erreichte Lennart Ogaza mit 6,45 Metern Platz fünf. Sieger Philipp Menn (Kreuztal) war mit 7,44 Metern uneinholbar weit weg. Krampen: „Philipp ist ein Super-Weitspringer, keine Frage. Für Lennart Ogaza ging es darum, einfach zu überprüfen, ob sein Anlauf stimmt und ob der Absprung passt. Sein Fokus richtet sich komplett auf den Sommer. Hier in der Halle ist er 30 Zentimeter unter seiner Bestleistung geblieben.“

Ihren ersten Wettkampf für Schalke 04 bestritt Sprinterin Lilly Kaden, die über 60 Meter in 7,61 Sekunden Vierte wurde. „Lilly hat eine Hundertstel zur Silbermedaille gefehlt. Das ist weniger als ein Wimpernschlag. Ich bin trotzdem total zufrieden mit ihr. Lilly hat die Normen für die Jugend- und Frauen-Meisterschaften erfüllt“, freut sich Krampen. Wichtige Wettkampferfahrung sammelten Mats Bakenecker, der über 800 Meter in 2,16 Minuten 15. wurde, und Schalke-Nachwuchssprinterin Franziska Burchett. Die 14-Jährige wurde über 60 Meter in 8,00 Sekunden als jüngste Teilnehmerin starke Sechste.