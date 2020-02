Drei Rückkehrer für die SG Eintracht 07/12

Ückendorf. Mit den Verpflichtungen will sich der Tabellenelfte in der Breite besser aufstellen. Zudem stehen zwei Langzeitverletzte wieder zur Verfügung.

Fußball-A-Ligist SG Eintracht 07/12 hat sich in der Winterpause mit drei im Südstadion bereits bekannten Spielern verstärkt: Robin Buch, Marcel Ballnus und Leif Lermer kehren nach kurzzeitigen Intermezzos bei anderen Klubs zur SGE zurück. Robin Buch spielte zuletzt für die U19 der SG Wattenscheid in der Bezirksliga und trifft bei der Eintracht auf sein altes Jugendteam, das vor Beginn der laufenden Saison zur ersten Mannschaft aufgerückt war und aktuell auf Platz elf der Staffel zwei liegt.

Während Leif Lermer (38) bis vor kurzem im Essener Raum aktiv war, stand Torwart Marcel Ballnus zuletzt im Kasten von B-Ligist Rot-Weiß Leithe. „Dank der Neuzugänge und den zwei genesenen Spielern sind wir nun in der Breite besser aufgestellt. Jetzt kann ich auch mal ohne Qualitätsverlust auswechseln. Leif bringt mit seinen 38 Jahren zudem sehr viel Erfahrung in unsere junge Mannschaft. Diese Komponente hat uns in der Hinrunde gefehlt“, sagt Thorsten Schnürpel, dem Devrim Akkoc (zuletzt Knieprobleme) und Vinzenz Mayer (Kreuzbandriss) wieder zur Verfügung stehen. Im Gegenzug müssen die Südstädter aber auch drei Abgänge verkraften: Marvin Rieck (Adler Feldmark), Abdul Wahab Iddrisu (Schwarz-Weiß Wattenscheid) und Sedan Kocan (Ziel unbekannt) haben den Klub verlassen.