Ein verdammt wichtiges Spiel für Schalke: Ehingen kommt

Eines wird die beiden Mannschaften am Samstagabend in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle verbinden: das blöde Gefühl vom Spiel in dieser Woche in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Während der FC Schalke 04 wegen eines Dreiers von Rasheed Moore 1,7 Sekunden vor dem Ende bei den Wiha Panthers Schwenningen mit 79:82 verlor, musste sich das Team Ehingen Urspring nach großartigem Kampf den Nürnberg Falcons mit 79:83 beugen. So treffen sich ab 19.30 Uhr der Tabellenviertletzte und das Schlusslicht, das einen Sieg weniger hat als die Königsblauen.

Die Saison ist nach 13 Spieltagen in einer Phase angekommen, in der sich das Feld so langsam trennt. „Die Teams oben setzen sich immer weiter ab“, sagt Tobias Steinert, der Chef der Schalker Basketballer. Und weil dies so ist, erhält die Partie gegen Ehingen zum Abschluss der Englischen Woche schon eine besondere Bedeutung. „Ohne jetzt noch mehr Druck aufzubauen: Wir sind uns alle der Situation bewusst, dass das Spiel verdammt wichtig wird“, sagt er.

Tobias Steinert erwartet eine bessere Dreier-Quote

Tobias Steinert hat sich auch noch einmal ausführlich mit der Mittwoch-Partie beschäftigt und versteht seitdem noch weniger, dass das Foul an Marley Jean-Louis nicht geahndet und dieser keine drei Freiwürfe und somit keine Chance zum Ausgleich erhalten hat. „Brutal“, sagt der 32-Jährige, nachdem er sich auch mehrmals das Standbild dieser letzten Szene angesehen hat.

Zu ändern ist dies jedoch nicht mehr. Und deshalb gilt es für die Mannschaft von Trainer Alexander Osipovitch, nach vorne zu schauen, auf die Aufgabe Ehingen. „Wir müssen jetzt einen kleinen Rucksack mit uns herumtragen, aber wir lassen aufgrund der Niederlage auch die Köpfe nicht hängen. Das Team ist stark und gefestigt genug“, sagt Tobias Steinert, und er hofft, dass die Schalker Basketballer vielleicht auch ein bisschen Wut im Bauch haben werden und diese in positive Energie umwandeln können. Erst recht, weil sie ja in Villingen-Schwenningen einige gute Ansätze gezeigt haben. „Aber“, sagt Tobias Steinert auch gleich, „wir sollten unsere Quote von der Dreier-Linie verbessern, auch wenn die in der zweiten Halbzeit etwas nach oben gegangen ist.“

Ehingen siegt gegen Leverkusen, in Hagen und in Rostock

Auf die Idee, aus dem Tabellenplatz des Teams Ehingen Urspring irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, kommt beim FC Schalke 04 niemand. Dabei reicht es schon zu schauen, wie diese junge Mannschaft von der Donau (20,5 Jahre im Schnitt) zu ihren bisherigen sechs Punkten gekommen ist: 74:71 gegen die Bayer Giants Leverkusen, 83:77 bei Phoenix Hagen und 85:80 bei den Rostock Seawolves.

„Die können schon Basketball spielen. Das ist eine Mannschaft, die sehr viel Talent hat, sich aber noch finden muss“, sagt Tobias Steinert – wohl wissend, dass die Baden-Württemberger nach ihrem Höhenflug in der vergangenen Saison den einen oder anderen Schlüsselspieler verloren haben, unter anderem 2,07-Meter-Mann Kevin Yebo an BBL--Aufsteiger Hamburg Towers.

Fehlen wird den Schalkern weiterhin Lavon Hightower nach seiner Meniskus-Operation. Der 23-jährige Amerikaner absolviert seine Reha, die bislang nach Plan läuft. „Bisher gibt es nichts Negatives“, sagt Abteilungsleiter Tobias Steinert. „Es ist aber drei Wochen nach der Operation noch zu früh, um zu sagen, ob er vielleicht eher als erwartet zurückkehren kann.“