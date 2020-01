Endlich: Erler Kabinen-Neubau wird am Montag eröffnet

Was lange währt, wird endlich gut: Nach knapp zwei Jahren Bauzeit ist die Fertigstellung des Kabinenneubaus an der Bezirkssportanlage Oststraße in Erle in Sicht. Wie Wilfried Wettig vom Referat Hochbau und Liegenschaften der Stadt Gelsenkirchen am Freitag mitteilte, wird der neue Trakt am Montag den drei ansässigen Vereinen Eintracht Erle, Erler SV 08 und Spvgg Erle 19 übergeben. Für die Spieler der Klubs haben die zahlreichen Probleme der vergangenen Monate, in denen sie sich weiterhin in den äußerst in die Jahre gekommenen alten Anlagen umziehen mussten, damit ein Ende.

„Wir hatten zwischen September und November kein warmes Wasser zum Duschen, weil das wohl bereits in den neuen Räumlichkeiten angeschlossen wurde. Seit einiger Zeit ist die Heizung ausgestellt, und das Highlight ist, dass sich an den Wänden der Schimmelpilz hochzieht und verbreitet. Das ist widerlich und unserer Meinung nach unzumutbar“, klagte beispielsweise Matthias Wogersien, Spieler von A-Kreisligist Eintracht Erle.

Kosten: 2,5 Millionen Euro

Dreimal seien er und seine Kollegen bezüglich der Einweihung vertröstet worden. Wilfried Wettig erklärt dies mit Problemen bei der Abnahme des Gebäudes: „Der Neubau war eigentlich wie geplant am 30. Oktober 2019 fertig, allerdings gab es einige Beanstandungen, zum Beispiel vom Brandschutzgutachter. Da mussten wir erst nachbessern.“ Die Heizung habe derweil außer Betrieb gesetzt werden müssen, um sie im Neubau anschließen zu können.

Abgesehen von kleineren Außenarbeiten, die die Eröffnung nicht beeinflussen, sei das Gebäude nun jedoch fertig. Ab Montag stehen den Erler Klubs sowie der Gesamtschule Erle somit zehn neue Kabinen mit insgesamt fünf Duschbereichen zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der neue Kabinentrakt, der durch einen Durchbruch mit der benachbarten Sporthalle verbunden ist, zwei Räumlichkeiten für Schiedsrichter, ein Platzwart-Zimmer sowie behindertengerechte Toiletten. Die Kosten des Neubaus belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro und werden von Mitteln des Bundes gefördert. Der Rückbau des alten Kabinentraktes soll Mitte des Jahres beginnen.