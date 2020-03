Endlich mal wieder eine spaßige Heimreise für Schalkes U23

Über vier Monate lag er schon zurück, der bislang letzte Auswärtssieg der U23 des FC Schalke 04 in der Fußball-Regionalliga. Damals, genauer gesagt am 26. Oktober, überrollten die Königsblauen ausgerechnet Revierrivale Borussia Dortmund und siegten mit 5:1. Doch auf den Triumph folgte Ernüchterung, viermal gingen sie seitdem leer aus. Bis Samstag. Bis zur Partie bei Drittliga-Absteiger Fortuna Köln. Wie schon im Hinspiel, das die Schalker mit 1:0 gewannen und damit den ersten Saisonsieg überhaupt eintüteten, brachte das Duell mit der Fortuna die Wende: Die Schützlinge von Trainer Torsten Fröhling bezwangen die Kölner in deren Südstadion mit 2:0 und bescherten sich damit endlich mal wieder eine spaßige Heimreise.

„Das wurde auch mal Zeit“, merkte Torsten Fröhling an, als er wieder im Bus Richtung Gelsenkirchen saß. Der Coach freute sich aber auch über eine „ordentliche Ausgangsposition“ im Abstiegskampf, in die sich sein Team mit dem zweiten Dreier in diesem Kalenderjahr nun gebracht habe. Zehn Punkte liegen die auf Position zehn gekletterten Schalker vor dem ersten Abstiegsplatz, wobei die Verfolger teilweise noch ein, beziehungsweise zwei Nachholspiele in der Hinterhand haben.

Schalke belohnt sich endlich

Zu den Verfolgern zählt nun auch die Fortuna, denn an jener zogen die Gäste durch den Sieg vorbei. Ausschlaggebend war für Torsten Fröhling vor allem eines: „Wir haben in Sachen Disziplin und Einstellung an die vergangenen beiden Spiele angeknüpft und die Vorgaben erneut gut umgesetzt.“ Im Gegensatz zu den Partien gegen den SC Verl (1:2) und Borussia Mönchengladbach II (0:0) belohnten sich seine Kicker aber endlich mal für ihre gute Vorstellung. Die zeigte der Aufsteiger nämlich direkt von Beginn an. „In den ersten zehn Minuten waren wir richtig gut“, berichtete Torsten Fröhling, eher er anerkennend ergänzte: „Obwohl wir gegen den wie schon in der vergangenen Woche sehr starken Wind spielen mussten.“

Im Laufe der ersten Hälfte kamen die Kölner aber besser ins Spiel, ohne sich jedoch eine Vielzahl von Möglichkeiten zu erarbeiten. Nur einmal musste S04-Keeper Krystian Wozniak nach einem Fehler seiner Vorderleute in höchster Not retten. Auf Seiten der Königsblauen blieben die ganz großen Gelegenheiten im ersten Abschnitt abgesehen von einigen halbwegs gefährlichen Standardsituationen dagegen aus, und das hatte auch einen bestimmten Grund: „Wir haben oft geschossen, aber meistens nur den Gegner getroffen“, erzählte Torsten Fröhling schmunzelnd.

Torsten Fröhling beweist ein glückliches Händchen

Das änderte sich erst in der zweiten Hälfte, was jedoch nicht daran lag, dass die Schalker nun den Wind im Rücken hatten. Der war in der Halbzeit nämlich auf rätselhafte Weise abgeflaut. Trotzdem gingen die Gäste in Führung: Nach einem Eckball köpfte Luca Schuler das 1:0 (70.). Dabei hatte Torsten Fröhling vorher noch gegrübelt, ob er den zuletzt krankheitsbedingt angeschlagenen Stürmer überhaupt von Beginn an aufbietet: „Wir hatten vorher überlegt, ob wir ihn später einwechseln oder anfangen lassen, damit er so lange spielt, bis er nicht mehr kann.“ Ein glückliches Händchen bewies der Coach auch kurze Zeit später mit der Einwechslung von Randy Gyamenah für Luca Schuler. Der Joker stand noch keine drei Minuten auf dem Platz, da zog er mit Tempo in den Kölner Strafraum und konnte nur mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte ausgerechnet Blendi Idrizi, der bis zum Winter noch das Trikot der Fortuna getragen hatte, zum 2:0 (80.).

Diesen Vorsprung ließ sich der Aufsteiger nicht mehr nehmen, sehr zur Freude von Torsten Fröhling: „Das war eine richtig gute Mannschaftsleistung. Köln hat eine sehr starke Offensive, das kannst du nicht immer verteidigen. Aber wir waren stets am Mann und haben uns endlich wieder mit Toren belohnt“, bilanzierte der Trainer. Dann widmete er sich wieder der Heimreise im Mannschaftsbus. Nach über vier Monaten Durststrecke konnte er die ja endlich mal wieder genießen.

Tore: Luca Schuler (70.), Blendi Idrizi (80., Foulelfmeter)

Schalke U23: Wozniak – Riemer, Jordan, Lübbers, Eggert, Fontein (80. Candan), Idrizi (87. Ceka), Grinbergs, Schuler (77. Gyamenah), Plechaty (89. Firat), Frölich