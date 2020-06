Entlastung: Der SV Horst 08 stellt sich breiter auf

Horst. Uwe Nowitzki und Franco Busu binden sich ab dem 1. Juli wieder verstärkt in die Vereinsarbeit von Horst 08 ein und übernehmen die Kaderplanung.

Uwe Nowitzki und Franco Busu binden sich ab dem 1. Juli wieder verstärkt in die Vereinsarbeit des SV Horst 08 ein. Sie unterstützen die Fußball-Seniorenabteilung und werden sich dabei in erster Linie auf den sportlichen Bereich konzentrieren. „Es ist das Ziel des Vorstandes, sich in allen Bereichen breiter aufzustellen, um die aktuell nur noch sehr wenigen Verantwortlichen zu entlasten“, teilt Vorstandsmitglied Kathrin Vieth mit. „Deshalb freuen wir uns sehr über diese beiden ehrenamtlichen Zugänge.“

Der 59 Jahre alte Uwe Nowitzki und der vier Jahre ältere Franco Busu kennen sich am Schollbruch gut aus. Uwe Nowitzki, früher bei der STV Horst am Ball, ist seit 1987 Mitglied beim SV Horst 08 und war dort schon als Spieler, als Trainer, als Geschäftsführer der Alten Herren und auch als Abteilungsleiter der Fußballsenioren tätig.

2018: Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Bezirksliga

Franco Busu kam 2015 als Trainer der zweiten Mannschaft zu den Null-Achtern und stieg mit seinem Team drei Jahre später in die Bezirksliga auf. Kurz nach dem Aufstieg legte er das Trainer-Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder.

Die beiden Rückkehrer sollen die Vorstandsmitglieder Helmut Lauschus und Stefan Wanders tatkräftig unterstützen. In Zukunft sollen sie zudem als Bindeglied zwischen Trainern, Spielern und Vorstand fungieren und Ansprechpartner für die Trainer der Seniorenmannschaften und auch deren Spieler sein. Uwe Nowitzki und Franco Busu sollen außerdem bei der Horster Kaderplanung eine wichtige Rolle spielen.