Erdem Canpolat hält den Schalker Sieg in Wuppertal fest

Als Schiedsrichter Patrick Herbach die A-Junioren-Bundesligapartie zwischen den U-19-Fußballern des Wuppertaler SV und FC Schalke 04 am Samstag nach 93 Minuten abpfiff, stürmten die Königsblauen auf ihren Keeper Erdem Canpolat zu. Sie wussten, dass sie in erster Linie ihm den 1:0 (1:0)-Sieg beim Aufsteiger zu verdanken hatten. Wenige Minuten zuvor hatte Erdem Canpolat einen von Jimmy Kaparos verursachten Foulelfmeter der Wuppertaler gehalten und seinem Team damit einen enorm wichtigen Dreier gerettet.

Denn so hielten die nun fünftplatzierten Schalker den Anschluss an die Spitzengruppe. Trainer Norbert Elgert war mit dem knappen Erfolg beim Tabellenviertletzten aber dennoch nicht vollends einverstanden. „Ich bin zwar froh, dass wir gewonnen haben, aber wir haben keine Glanzleistung gezeigt“, sagt der 62-Jährige. „Das Auftreten der Mannschaft war in der ersten Halbzeit okay, in der zweiten aber nicht.“

Schalkes Ricardo Michael verletzt sich

Tatsächlich hätten ihm seine Schützlinge eine solch zittrige Schlussphase ersparen können, wenn sie in Hälfte eins ihre Überlegenheit in mehr als nur das eine Tor von René Biskup umgemünzt hätten. Da Mehmet Can Aydin jedoch zweimal freistehend verzog und der letzte Pass darüber hinaus oft auf sich warten ließ, führten die Königsblauen nicht wie von Norbert Elgert gefordert „mit zwei oder der Toren Unterschied“, sondern nur mit 1:0. René Biskup hatte den Führungstreffer nach einem Pass in die Tiefe von Can Bozdogan erzielt (26.).

„Im ersten Abschnitt war es das alte Lied“, sagte Norbert Elgert über die bereits beim jüngsten 0:0 gegen den VfL Bochum zutage getretene Torflaute. „Beim Abschluss fehlen uns aktuell die nötige Mentalität und Qualität.“ Und dies sollte sich für die Schalker, bei denen Ricardo Michael schon nach 23 Minuten verletzungsbedingt für Vasileios Pavlidis ausgewechselt werden musste, fast sogar rächen. Entgegen den eigentlichen Planungen verloren die in den ersten 45 Minuten noch defensiv extrem starken Knappen nach Wiederanpfiff mehr und mehr die Kontrolle. „Wir wollten weiterhin pressen, haben uns allerdings sukzessive zurückgezogen und zu viele Räume geboten. Da haben uns die defensiven Basics, das unbedingte Dagegenhalten gefehlt“, sagte Norbert Elgert.

Wuppertals Gianluca Giuseppe Cirillo scheitert

Auch wenn es einige Male im Strafraum der Königsblauen „brannte“ (Elgert), große Torchancen erspielte sich der der WSV jedoch lange nicht. Bis zur 88. Minute. Da brachte Jimmy Kaparos Wuppertals Alessio Bisignano zu Fall, Schiedsrichter Patrick Herbach zeigte auf den Punkt. Doch S04-Keeper Erdem Canpolat parierte den Schuss von Gianluca Giuseppe Cirillo und rettete seinem Team damit den Sieg.

Tor: 0:1 René Biskup (26.).

FC Schalke 04 U 19: Canpolat - Barnes, Thiaw, Kaparos, Cross, Michael (22. Pavlidis) - Matter, Tost - Bozdogan - Aydin (55. Tehe, 90.+1 Kronmüller), Biskup (72. Scheller).