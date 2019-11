Erle 08 (grüne Trikots) bleibt auch nach dem 4:1-Sieg beim VfB Kirchhellen in der Fußball-Bezirksliga ungeschlagen.

Fußball-Bezirksliga Erle 08 baut den Vorsprung an der Spitze aus

Bottrop. Der Erler SV 08 gewinnt sein Nachholspiel beim VfB Kirchhellen mit 4:1 und beendet die Hinrunde mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung an der Spitze.

Der Erler SV 08 bleibt in der Fußball-Bezirksliga auf Kurs. Nach dem verdienten 4:1-Sieg im Nachholspiel beim VfB Kirchhellen gehen die Forsthaus-Kicker mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung in die am 1. Dezember beginnende Rückrunde. „Das ist eine schöne Momentaufnahme“, sagt 08-Trainer Hartmut Scholz. „Aber wir werden uns darauf nicht ausruhen.“