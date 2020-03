Auf die Spvgg Erle 19 kommen in der Fußball-Kreisliga A jetzt die Wochen der Wahrheit zu. An den nächsten drei Spieltagen muss sich der Spitzenreiter der Staffel 1 mit jenen Mannschaften messen, die in der Tabelle auf den nachfolgenden Plätzen rangieren. Den Auftakt macht am kommenden Sonntag – wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit – das absolute Gipfeltreffen mit dem Tabellenzweiten F.S.M. Gladbeck. Danach stehen außerdem die Partien beim Tabellenvierten Preußen Gladbeck sowie gegen den Tabellendritten Beckhausen 05 auf dem Programm.

F.S.M. Gladbeck fährt zwar mit einem Vier-Punkte-Rückstand, aber auch mit einer Top-Form zur Oststraße nach Erle. Die Braucker haben sich in der Winterpause weiter verstärkt, unter anderem mit Mert Durmaz vom Bezirksligisten SC Hassel, und in diesem Jahr bislang nur Kantersiege errungen: erst ein 9:0 beim BV Rentfort II und zuletzt ein 8:0 gegen Gençlerbirliği Resse. Auch die letzten sieben Spiele des alten Jahres konnte der Klub mit den türkischen Wurzeln gewinnen.

Rainer Sowa: „Wir können auch mit einem Unentschieden leben“

Diese Serie nötigt auch dem Erler Trainer Rainer Sowa gehörigen Respekt ab. Sein Team kam nur schleppend in das neue Jahr rein, musste sich beim 3:3 auswärts gegen den FC Horst 59 nach saisonübergreifend 31 Siegen am Stück erstmals wieder mit einem Remis begnügen. Am vergangenen Sonntag, beim 3:1-Erfolg in Ellinghorst, zeigten die 19er jedoch wieder, warum sie in der Hinrunde als Ausnahmemannschaft tituliert wurden. „Wir sind jetzt wieder auf dem richtigen Weg“, so Rainer Sowa nach dem Auftritt am Wittringer Wald.

Seine Mannschaft hat den Vorteil, dass der Druck des Gewinnenmüssens auf den Gladbecker Schultern lastet. „Wir können auch mit einem Unentschieden leben, würden den Abstand dann zumindest halten“, sagt der Erler Coach. Nur eines ist verboten: „Wir wollen auf jeden Fall nicht verlieren.“

Bei einer Niederlage, es wäre die erste seit dem 18. November 2018, würden die Erler trotzdem an erster Stelle bleiben, hätten dann aber nur noch einen Vorsprung von einem einzigen Zähler. Rainer Sowa hofft jedoch, dass auf seine Mannschaft am kommenden Sonntag ein ähnlich glückliches Ende warten wird wie im Hinspiel. Die Sportvereinigung siegte damals gegen F.S.M. dank eines späten Treffers von Daniel Schmitz mit 1:0. Ein erneuter Sieg wäre für die 19er die halbe Miete auf dem Weg zum angestrebten Titelgewinn.