Zum Start in die Rückrunde brauchen die vier Bezirksligisten aus Gelsenkirchen nicht zu reisen. Der Erler SV 08, Westfalia 04, der SC Hassel und der SV Horst 08 II sind jeweils auf eigenem Platz am Ball.

Erler SV 08 – SpVg BG Schwerin

Dass es für den Erler SV 08 in dieser Saison so außerordentlich gut läuft, hängt auch mit einem Schlüsselerlebnis zusammen. Am ersten Spieltag waren die Grün-Weißen bei der SpVg BG Schwerin zu Gast. Sie lagen recht schnell mit 0:2 zurück - und gewannen noch mit 3:2. „Die Mannschaft hat in dieser Partie gesehen, was in ihr steckt“, sagt Trainer Hartmut Scholz.

Vor dem Rückspiel an diesem Sonntag wissen die Erler aber auch, dass Schwerin zu allem fähig sein kann. „Auf uns wartet eine schwierige Aufgabe“, betont der Coach des ESV 08, der sich nicht dadurch blenden lässt, dass der Tabellenachte aus Castrop-Rauxel zuletzt dreimal in Folge verloren hat.

Jerome Glittenberg und Jerome Juskowiak stehen dem ungeschlagenen Tabellenführer wieder zur Verfügung. Bastian van den Boom fehlt den Erlern hingegen weiterhin wegen einer Verletzung an den Adduktoren. Außerdem sind die Einsätze von Kaan Gülmez, Ridvan Bakir und Matthias Auth fraglich.

Westfalia 04 – FC Marl

Zum Auftakt dieser Saison kam Westfalia 04 beim FC Marl mit 0:6 gehörig unter die Räder. An diesem Sonntag steigt das Rückspiel am Trinenkamp. In der Zwischenzeit haben sich die Vorzeichen etwas verändert, wie auch Westfalias Trainer Niklas Zacharias bestätigt. „Was die Form anbetrifft, sind wir nicht mehr mit dem 11. August zu vergleichen“, sagt er. Und kämpferisch fügt er hinzu: „Wir wollen uns jetzt für die hohe Niederlage rehabilitieren.“

Sollte das gelingen, hätten die Bismarcker ihre Erfolgsserie auf acht Spiele hintereinander ohne Niederlage ausgebaut. Der Tabellenzweite aus Marl erlebt derzeit den gegensätzlichen Trend. Er hat aus den letzten drei Partien nur einen einzigen Punkt geholt und steht spätestens seit der jüngsten 0:2-Niederlage beim Erler SV 08 und nunmehr sieben Punkten Rückstand auf Platz eins gehörig unter Druck.

Diesen Druck hat Westfalia 04, der Tabellenfünfte, nicht. „Bei einem Sieg gegen Marl wären wir bis auf vier Punkte an Rang zwei dran“, sagt Niklas Zacharias. „Eine schönere Motivation kann es gar nicht geben.“ Er muss auf Jan Gendreizig, Alper Merdivan, Moritz Krömmelbein, Niklas Moczarski und vielleicht auch auf den erkälteten Tobias Ostrowski verzichten.

SC Hassel – BV Rentfort

Weil der SC Hassel in einer Woche spielfrei hat, absolviert er bereits an diesem Sonntag seine letzte Partie vor Beginn der Winterpause. Die Grün-Weißen empfangen den Nachbarn BV Rentfort, an den er keine guten Erinnerungen hat. Das Hinspiel verlor er nach schwacher Vorstellung mit 2:4 – und damit begann eine Serie mit fünf Niederlagen am Stück zum Saisonstart.

Mittlerweile haben sich die Hasseler gefestigt, haben zuletzt neunmal hintereinander nicht verloren und sind mit jetzt 23 Punkten auf Rang sechs angekommen. Sie liegen damit zwei Plätze und nur einen Punkt hinter den Rentfortern. „Es sollte Anreiz genug sein, unseren Gast am Sonntag in der Tabelle zu überholen“, sagt Trainer Tim Kochanetzki.

An den personellen Voraussetzungen sollte es nicht scheitern. Mert Durmaz hat seine Rot-Sperre abgesessen, er darf wieder mitwirken. Auch Mike Zapka ist wieder einsatzfähig. Der Sport-Club kann somit aus dem Vollen schöpfen. „Wir wollen mit einem guten Gefühl ins kommende Jahr gehen“, kündigt Tim Kochanetzki an.

Horst 08 II – Teut. SuS Waltrop

Gianluca Rapisardi wird, so hat er angekündigt, zumindest an den beiden letzten Spieltagen vor der Winterpause als Trainer des Schlusslichts SV Horst 08 II fungieren, also auch an diesem Sonntag zu Hause gegen den seit sechs Spielen sieglosen Tabellenzwölften Teutonia SuS Waltrop. Der Glaube daran, mit null Punkten nach Abschluss der Hinrunde noch die Wende herbeizuführen, wird bei ihm immer geringer. „Es passt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich beim Training in die Augen der Spieler schaue, sehe ich Hoffnungslosigkeit“, berichtet Gianluca Rapisardi. „Es ist meine Aufgabe, ihnen wieder Hoffnung zu geben.“

Sehr viele Spieler sind es nicht mehr, die er bekehren muss. Oguzhan Kalayci hat bereits das Weite gesucht. Zudem legen Ugur Arslan und Torwart Ivan Markovic eine schöpferische Pause ein, um sich Gedanken über ihre sportliche Zukunft zu machen. Fabian Rapisardi (Sprunggelenk) fällt weiterhin aus. Adnan Isleyen steht hingegen wieder zur Verfügung.